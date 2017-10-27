Предметы искусства порой дорожают быстрее акций и облигаций

Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Нарисованные инвестиции

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Всего из-под кисти Марселя Дюшана вышли один оригинал «Усатой Джоконды» 1919 г. и 38 ее копий Nicolas ASFOURI / AFP

На прошлой неделе на аукционе Sotheby’s в Париже одна из авторских копий картины Марселя Дюшана «Усатая Джоконда», выполненная в 1964 г., была продана за $743 000 (630 000 евро). Это репродукция шедевра Леонардо да Винчи, к которой Дюшан подрисовал усы и бородку.

В 2010 г. другая копия «Усатой Джоконды» кисти Дюшана ушла с молотка на аукционе Christie’s за 500 000 евро, напоминает ТАСС.