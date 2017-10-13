Мнения
Платный
Ольга Кабанова
Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Вещь недели: Картина Леонардо да Винчи

Сколько стоит Леонардо да Винчи

«Спаситель мира» выставляется на торги

Сообщение, что аукционный дом Christie’s выставляет на торги единственную находящуюся в частном владении картину Леонардо да Винчи, – сенсация только для публики, очень далекой от художественного рынка, совсем не интересующейся скандальными судебными процессами и жизнью новых богатых. Люди хоть сколько в таких делах сведущие пафос устроителей по поводу ожидаемого события вряд ли разделяют. Хотя действительно продается произведение самого важного художника всех времен и изображает оно самого главного для всего крещеного мира бога-человека. Аукционный дом не называет имени настоящего владельца «Спасителя мира», хотя не секрет, что это Дмитрий Рыболовлев.

Миллиардер ведет долгий процесс с Ивом Бувье, помогавшим ему собрать коллекцию супердорогих шедевров (в полном смысле этого слова), но регулярно занимавшимся обманом. Как утверждает Рыболовлев, купил Бувье при посредничестве Sotheby’s картину да Винчи за $80 млн, а продал ему – за $127,5 млн. И эти цифры, много раз повторенные в прессе, на слуху. В последнее время Рыболовлев продал уже несколько выдающихся произведений из своего собрания, и все за суммы меньшие, чем их купил. Очевидно, деньги понадобились, но есть мнение, что в знак доказательства махинаций бывшего помощника.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике