Сколько стоит Леонардо да Винчи
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Сообщение, что аукционный дом Christie’s выставляет на торги единственную находящуюся в частном владении картину Леонардо да Винчи, – сенсация только для публики, очень далекой от художественного рынка, совсем не интересующейся скандальными судебными процессами и жизнью новых богатых. Люди хоть сколько в таких делах сведущие пафос устроителей по поводу ожидаемого события вряд ли разделяют. Хотя действительно продается произведение самого важного художника всех времен и изображает оно самого главного для всего крещеного мира бога-человека. Аукционный дом не называет имени настоящего владельца «Спасителя мира», хотя не секрет, что это Дмитрий Рыболовлев.
Миллиардер ведет долгий процесс с Ивом Бувье, помогавшим ему собрать коллекцию супердорогих шедевров (в полном смысле этого слова), но регулярно занимавшимся обманом. Как утверждает Рыболовлев, купил Бувье при посредничестве Sotheby’s картину да Винчи за $80 млн, а продал ему – за $127,5 млн. И эти цифры, много раз повторенные в прессе, на слуху. В последнее время Рыболовлев продал уже несколько выдающихся произведений из своего собрания, и все за суммы меньшие, чем их купил. Очевидно, деньги понадобились, но есть мнение, что в знак доказательства махинаций бывшего помощника.
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