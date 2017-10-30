Почему Промсвязьбанк и «Возрождение» передумали объединяться
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Внеочередное общее собрание акционеров Промсвязьбанка и «Возрождения», где должен был решиться вопрос об объединении банков, не состоялось – не собрался кворум. «Не голосовали мажоритарные акционеры, т. е. мы с братом», – рассказал «Ведомостям» Дмитрий Ананьев. Это неожиданное для рынка решение: в сентябре банки объявили, что их советы директоров одобрили договор о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку. Чтобы сделка состоялась, нужно было согласие акционеров и ЦБ. «Объединение было абсолютно необратимым, потрачены средства на IT, сделан единый процессинговый центр, единое управление, закупались хорошие серверы. У людей были подписаны соглашения по KPI на процессы интеграции. К тому же менялась команда «Возрождения» под эгидой того, что банки будут слиты. Почему процесс остановлен, непонятно», – говорит человек, близкий к одному из банков. «Не было доли сомнения, что сделка будет», – отмечает контрагент Промсвязьбанка.
Слияние обсуждалось с того момента, как Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 г., – банк был выставлен на продажу после смерти в декабре 2014 г. его основателя и владельца Дмитрия Орлова. А Дмитрий Ананьев повторял, что в долгосрочной перспективе банки по отдельности работать не будут. Дмитрий Ананьев рассказал «Ведомостям», почему акционеры передумали, и что будет дальше с банками.
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