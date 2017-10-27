Братья Ананьевы передумали объединять Промсвязьбанк и «Возрождение»

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Банки продолжат работать на отдельных балансах и отдельной отчетности, сообщил Промсвязьбанк Д. Гришкин / Ведомости

Внеочередное общее собрание акционеров Промсвязьбанка и «Возрождения», на котором должен был решиться вопрос об их объединении, не состоялось. Причина — отсутствие кворума, сообщили оба банка, собрание было назначено на 26 октября. Мажоритарные собственники банков — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

«Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении "Возрождения" к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе "Возрождения" digital-bank», — говорится в сообщении Промсвязьбанка. Меньший масштаб IT-платформы «Возрождения» дает возможность для более быстрой разработки, внедрения новых IT-технологий, обслуживания и последующего тиражирования, в том числе клиентам Промсвязьбанка. «Учитывая общий тренд на диджитализацию в банковском секторе, скорость разработки и мобильность в поиске новых IT-решений становятся базовыми условиями успеха», - говорится в сообщении.