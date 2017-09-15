Промсвязьбанк и «Возрождение» хотят объединиться

Братья Ананьевы сливают банки Е. Стецко / Ведомости

Совет директоров Промсвязьбанка решил вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о присоединение к нему банка «Возрождение». Бюллетени для голосования принимаются до 26 октября 2017 г. Его совет директоров уже предварительно одобрил договор о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку. Сделка также требует согласования Центробанка.

О возможном слиянии Промсвязьбанк объявил в пятницу утром. К 11.11 обыкновенные акции «Возрождения» взлетели на Московской бирже на 11,3% до 607 руб. за бумагу. Привилегированные - подешевели на 5,1% до 169 руб. Акции Промсвязьбанка подешевели на 0,01% до 0,074 руб.

Братья Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 г. - банк был выставлен на продажу после смерти его основателя и основного владельца Дмитрия Орлова (это произошло в декабре 2014 г.). В интервью «Ведомостям» предправления Промсвязьбанка и его совладелец Дмитрий Ананьев рассказывал, что покупка «Возрождения» обошлась в $200 млн. С того момента вопрос о слиянии банков так и не был решен, хотя Ананьев неоднократно говорил, что в долгосрочной перспективе банки по отдельности работать не будут.

По итогам первого полугодия Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 1,21 трлн руб., «Возрождение - 32-е место с активами 238,2 млрд руб.