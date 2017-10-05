Ананьевы меняют команду Промсвязьбанка

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Для Промсвязьбанка кадровая чехарда – дело не редкое Дмитрий Новожилов / Ведомости

Основные владельцы Промсвязьбанка и «Возрождения» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы меняют команду ключевых менеджеров, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к обоим банкам. «Возрождение» покидает предправления Константин Басманов, знают собеседники «Ведомостей» и подтверждает знакомый Басманова. Он возглавил «Возрождение» два года назад, после покупки банка Ананьевыми. Его обязанности исполняет зампред Марк Нахманович, говорится на сайте банка, кроме него в составе правления указаны три человека. В конце сентября «Возрождение» сообщило, что совет директоров банка одобрил выдвижение Нахмановича на должность предправления и еще четырех человек – в правление, включая трех региональных управляющих.