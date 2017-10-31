Акции ФГ «Будущее» Бориса Минца торгуются ниже цены размещения

Борис Минц Евгений Разумный / Ведомости

Цена акций финансовой группы «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца) опустилась ниже цены размещения. По данным Московской биржи, на 14.00 мск стоимость акции составила 1176 руб., а при размещении в октябре прошлого года – 1190 руб. Цена акций достигла максимума 29 сентября этого года, когда она составила 1342 руб. за шт., а после этого начала снижаться и за месяц потеряла 12,4%.

При IPO ФГ «Будущее» выпустила 20% акций в свободное обращение (free float). Организаторами размещения были «ВТБ капитал» и «Атон». Последний также был одним из двух маркетмейкеров, с которыми «Будущее» заключила договора о поддержке котировок. Договор с «Атоном» действовал по 31 июля этого года, договор со вторым маркетмейкером – санируемым банком «ФК Открытие» – по 31 октября.

За продажу акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Часть этих денег отправили на покрытие долга перед Московским кредитным банком (по кредиту на момент размещения были заложены 78% акций ФГ «Будущее», сегодня в залоге 75% акций), но сумму не раскрыли.

Часть средств, вырученных на IPO, по словам члена совета директоров ФГ Игоря Минца, были потрачены на покупку у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина 100% акций НПФ «Социальное развитие» (сделка закрыта в феврале). За пенсионный фонд Борис Минц заплатил 15% от стоимости активов НПФ (порядка 1,6 млрд руб. – «Ведомости».), рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к ФГ «Будущее», и подтверждал человек, близкий к O1 Group.

В апреле стало известно, что группа может провести допэмиссию для пополнения капитала, чтобы внести в ФГ «Будущее» 100% акций НПФ «Социальное развитие», рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к O1. Сегодня, согласно схеме владения Промсвязьбанком (НПФ «Будущее» владеет 10% акций этой организации), в свободном обращении 24% акций ФГ (данные Московской биржи о размере free float пока не изменились – там указано, что это 20%).

«Ведомости» ожидают ответа от представителя группы, когда и по каким причинам увеличился free float и какую стоимость акций поддерживал маркетмейкер.