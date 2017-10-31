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Анна Холявко
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Акции ФГ «Будущее» Бориса Минца торгуются ниже цены размещения

Сегодня закончился договор с их единственным маркетмейкером – банком «ФК Открытие»

Цена акций финансовой группы «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца) опустилась ниже цены размещения. По данным Московской биржи, на 14.00 мск стоимость акции составила 1176 руб., а при размещении в октябре прошлого года – 1190 руб. Цена акций достигла максимума 29 сентября этого года, когда она составила 1342 руб. за шт., а после этого начала снижаться и за месяц потеряла 12,4%.

При IPO ФГ «Будущее» выпустила 20% акций в свободное обращение (free float). Организаторами размещения были «ВТБ капитал» и «Атон». Последний также был одним из двух маркетмейкеров, с которыми «Будущее» заключила договора о поддержке котировок. Договор с «Атоном» действовал по 31 июля этого года, договор со вторым маркетмейкером – санируемым банком «ФК Открытие» – по 31 октября.

За продажу акций Минц выручил 11,7 млрд руб. Часть этих денег отправили на покрытие долга перед Московским кредитным банком (по кредиту на момент размещения были заложены 78% акций ФГ «Будущее», сегодня в залоге 75% акций), но сумму не раскрыли.

Часть средств, вырученных на IPO, по словам члена совета директоров ФГ Игоря Минца, были потрачены на покупку у Fletcher Group Holdings Владимира Лисина 100% акций НПФ «Социальное развитие» (сделка закрыта в феврале). За пенсионный фонд Борис Минц заплатил 15% от стоимости активов НПФ (порядка 1,6 млрд руб. – «Ведомости».), рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к ФГ «Будущее», и подтверждал человек, близкий к O1 Group.

В апреле стало известно, что группа может провести допэмиссию для пополнения капитала, чтобы внести в ФГ «Будущее» 100% акций НПФ «Социальное развитие», рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к O1. Сегодня, согласно схеме владения Промсвязьбанком (НПФ «Будущее» владеет 10% акций этой организации), в свободном обращении 24% акций ФГ (данные Московской биржи о размере free float пока не изменились – там указано, что это 20%).

«Ведомости» ожидают ответа от представителя группы, когда и по каким причинам увеличился free float и какую стоимость акций поддерживал маркетмейкер.

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