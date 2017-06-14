ВТБ приценивается к пенсионному бизнесу Бориса Минца и Романа Авдеева

Если сделка состоится, объединённый фонд станет лидером рынка пенсионных накоплений Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций пенсионных фондов (НПФ), входящих в финансовую группу «Будущее» (объединяет пенсионные фонды владельца О1 Group Бориса Минца), и акций НПФ «Согласие» и НПФ Оборонно-промышленного комплекса (НПФ ОПК), принадлежащих бизнесмену Роману Авдееву. Об этом сказано в закупочной документации ВТБ. Оценку будет проводить компания KPMG за 11 млн руб., на что у нее есть 40 дней.

В договоре прописана оценка 100% акций самого НПФ «ВТБ», НПФ «Согласие» и НПФ «ОПК», а также ФГ «Будущее», в которую входят НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Образование», НПФ «Социальное развитие». «Результаты оценки могут быть использованы при принятии управленческих решений при приобретении компанией доли в объединенном НПФ (объединяющем все объекты оценки)», говорится в материалах ВТБ. Однако представитель банка указал, что оценка проводится «для анализа дальнейших возможностей клиентского обслуживания». Представители ФГ «Будущее» и Роман Авдеев отказались от комментариев.

В случае, если сделка состоится, объединённый фонд станет лидером рынка пенсионных накоплений, собрав 508,2 млрд руб.

Действующий лидер рынка «НПФ Сбербанка» аккумулировал по итогам I квартала 429,8 млрд руб. накоплений. На «Согласие» приходится 71,7 млрд руб. пенсионных накоплений, на НПФ «ОПК» – около 1 млрд руб., на «ВТБ Пенсионный фонд» – 135,9 млрд руб. Самым крупным игроком из них является ФГ «Будущее». По итогам I квартала 2017 г. финансовая группа контролирует 296,9 млрд руб. пенсионных накоплений и 31,5 млрд руб. пенсионных резервов. В октябре 2016 г. группа провела IPO и получила 11,7 млрд руб. за 20% акций. Причем ВТБ был одним из организаторов этого размещения. А конце мая акционеры группы одобрили допэмиссию, цель которой не ясна.

О1 вела переговоры с ВТБ о возможном рефинансировании кредитов Московского кредитного банка (владелец которого - также Авдеев), говорит человек, близкий к O1. По его словам, каких-либо предметных обсуждений возможных сделок с фондами не было. Это подтвердил и источник, близкий к руководству группы ВТБ. В марте 2016 г. ФГ «Будущее» взяла кредит на 1,9 млрд руб. у МКБ под залог акций НПФ «Будущее» и приобретаемых бумаг НПФ «Уралсиб» под 14,5% годовых. В декабре 2016 г. кредит был переоформлен, а обеспечение конвертировано в акции ФГ «Будущее».