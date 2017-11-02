Финансы
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Михаил Оверченко|Алексей Невельский
Рынки
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Биткойн получит будущее

Крупнейший биржевой оператор мира хочет создать фьючерсы на биткойн

Если это случится, то виртуальная валюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках

Чикагская CME Group объявила о намерении создать к концу года фьючерсы на биткойн. Если регуляторы одобрят этот план, виртуальная валюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках.

После объявления CME курс биткойна установил очередной рекорд, превысив в среду $6600 (см. врез). С начала года он подорожал более чем на 570%, его рыночная капитализация превышает $100 млрд, согласно CoinMarketCap.

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