Борис Титов предложил ЦБ считать криптовалюту обычной валютой
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Центробанку регулировать криптовалюты как иностранные валюты, обменивать на них рубли, использовать при экспорте и импорте. Еще Титов описал, как тестировать эти технологические новинки. Проект со своими предложениями Титов направил регулятору («Ведомости» ознакомились с копией), представитель омбудсмена подтвердил, что проект передан ЦБ. Регулятор изучит документ при получении, сообщил представитель ЦБ, пояснив, что из канцелярии он может идти несколько дней.
Пока что чиновники не пришли к единому мнению, как именно нужно регулировать криптовалюты, но вскоре им предстоит определиться. В октябре президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству взять под контроль выпуск и обращение криптовалют в России. До 1 июля 2018 г. им предстоит описать в законодательстве статус криптовалют, понятия технологии распределенных реестров (блокчейна), а также токена и смарт-контракта. Регуляторы должны выработать требования к майнингу (вычислению криптовалют на IT-оборудовании), ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) и придумать, как обложить майнеров налогом. Должны быть найдены и механизмы тестирования этих новинок: до 20 декабря ЦБ должен создать специальную «песочницу» для их апробации.
Проект Титова описывает многое из поручений президента, например, дает определения перечисленным понятиям, выдвигает требования к эмитентам криптовалют и процедуре ICO и описывает идею регулятивной «песочницы». Однако вопросов налогообложения операций с криптовалютами Титов не касается.
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