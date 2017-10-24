Путин поручил придумать налог на «майнинг»

В российском праве появятся описания криптовалют и ICO, а ЦБ придумает, как их тестировать

Правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптовалют, технологии распределенных реестров, а также токена и смарт-контракта Донат Сорокин/ТАСС

Кремль раскрыл поручения ЦБ и правительству по регулированию криптовалют. Две недели назад президент России Владимир Путин обсуждал эту тему с министром финансов Антоном Силуановым, своим помощником Андреем Белоусовым, председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, и после этого совещания стало понятно, что криптовалютам быть, но государство возьмет под контроль их выпуск и обращение в России.

По итогам совещания Путин дал несколько поручений, говорится на сайте Кремля. До 1 июля 2018 г. правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптовалют, технологии распределенных реестров (блокчейн), а также токена и смарт-контракта. Также им предстоит выработать требования к «майнингу» криптовалют – причем майнерам предстоит регистрация. Еще их обложат налогом, но каким – пока неизвестно.

Также президент поручил отрегулировать ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют), взяв за основу практику IPO – первичного размещения ценных бумаг. Схожих позиций придерживаются и американские регуляторы. В июле американская комиссия по ценным бумагам и биржам признала токены (собственная криптовалюта проекта, которую он предлагает в обмен на инвестиции) проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами – например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.

Но одновременно президент поручил обдумать и механизмы тестирования этих новинок. До 20 декабря ЦБ должен создать специальную «песочницу» для их апробации, до тех пор пока не появится регулирование их оборота на финансовом рынке.

Страны Евразийского экономического союза ждет единое платежное пространство, где будут применяться эти новые финансовые технологии, говорится в поручении президента. ЦБ и правительство должны продумать это до 30 марта 2018 г.

Поручения президента касаются законодательного регулирования, а техническая сторона вопроса, судя по словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, уже проработана его ведомством. На прошлой неделе он анонсировал подготовленное Минкомсвязи постановление правительства с описанием технологий. «Должен быть установлен госконтроль за эмиссией этого криптоинструмента, а экосистема, применение – за частным бизнесом. Важно понять, в каких отраслях и сферах он может применяться и быть полезен», – сказал Никифоров. Признавать остальные криптовалюты Россия не планирует, говорит он: «Биткойн и другие криптовалюты основаны на зарубежной криптографии, и под ними нет никакой правовой основы».

Криптовалюта (самая известная из них – биткойн) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код или добывают условный ограниченный ресурс сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.

Что такое ICO и как оно работает