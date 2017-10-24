Путин поручил придумать налог на «майнинг»

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Правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптовалют, технологии распределенных реестров, а также токена и смарт-контракта
Донат Сорокин/ТАСС
Кремль раскрыл поручения ЦБ и правительству по регулированию криптовалют. Две недели назад президент России Владимир Путин обсуждал эту тему с министром финансов Антоном Силуановым, своим помощником Андреем Белоусовым, председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, и после этого совещания стало понятно, что криптовалютам быть, но государство возьмет под контроль их выпуск и обращение в России.
По итогам совещания Путин дал несколько поручений, говорится на сайте Кремля. До 1 июля 2018 г. правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптовалют, технологии распределенных реестров (блокчейн), а также токена и смарт-контракта. Также им предстоит выработать требования к «майнингу» криптовалют – причем майнерам предстоит регистрация. Еще их обложат налогом, но каким – пока неизвестно.
Также президент поручил отрегулировать ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют), взяв за основу практику IPO – первичного размещения ценных бумаг. Схожих позиций придерживаются и американские регуляторы. В июле американская комиссия по ценным бумагам и биржам признала токены (собственная криптовалюта проекта, которую он предлагает в обмен на инвестиции) проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами – например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.
Но одновременно президент поручил обдумать и механизмы тестирования этих новинок. До 20 декабря ЦБ должен создать специальную «песочницу» для их апробации, до тех пор пока не появится регулирование их оборота на финансовом рынке.
Страны Евразийского экономического союза ждет единое платежное пространство, где будут применяться эти новые финансовые технологии, говорится в поручении президента. ЦБ и правительство должны продумать это до 30 марта 2018 г.
Поручения президента касаются законодательного регулирования, а техническая сторона вопроса, судя по словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, уже проработана его ведомством. На прошлой неделе он анонсировал подготовленное Минкомсвязи постановление правительства с описанием технологий. «Должен быть установлен госконтроль за эмиссией этого криптоинструмента, а экосистема, применение – за частным бизнесом. Важно понять, в каких отраслях и сферах он может применяться и быть полезен», – сказал Никифоров. Признавать остальные криптовалюты Россия не планирует, говорит он: «Биткойн и другие криптовалюты основаны на зарубежной криптографии, и под ними нет никакой правовой основы».
Криптовалюта (самая известная из них – биткойн) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код или добывают условный ограниченный ресурс сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.
Что такое ICO и как оно работает
Евгений Разумный / Ведомости
Новый способ привлечения капитала – первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) – пользуется огромной популярностью в этом году. Только в III квартале компании привлекли с его помощью рекордные $1,32 млрд, пишет The Wall Street Journal. Вот ответы на самые распространенные вопросы о том, что же это такое
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Jason DeCrow / AP
1. Что это? ICO позволяет стартапам привлекать финансирование в обход традиционных рынков капитала, напоминая смесь первичного размещения акций на бирже (IPO) и краудфандинга. В основном стартапы продают собственную виртуальную валюту, или токены, которые можно потратить на их услуги
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circa.com
2. Как это работает? В ходе ICO компания предлагает инвесторам так называемый токен – собственную криптовалюту, которую она создает на популярных платформах блокчейна (например, Ethereum)
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circa.com
3. О какой сумме идет речь? С начала года проведено 172 ICO на $2,27 млрд, согласно Token Report, против примерно $100 млн в 2016 г. В основном инвесторы используют для покупки токенов биткойны или другую криптовалюту – Ethereum. Для сравнения: в III квартале стартапы привлекли $1,32 млрд путем ICO, а с помощью венчурных инвесторов – $1,41 млрд, по данным CB Insights
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NASA
4. Какого размера достигают ICO? Крупнейшее ICO провел стартап Protocol Labs, разрабатывающий ни много ни мало межпланетную файловую систему (InterPlanetary File System). Он привлек $262 млн. До этого года рекордным было ICO венчурного фонда DAO на $152 млн, но треть тех денег похитили хакеры
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PAquarium
5. Какие компании проводят ICO? В основном технологические. Особенно те, что связаны с криптовалютами. Поэтому людям из других отраслей непросто понять, чем они занимаются. Хотя Paquarium привлекла $620 000 на строительство гигантского аквариума (на фото), а фермерское хозяйство «Экосистемы Колионово» в Московской области – более $500 000 на собственное развитие
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Mick Tsikas / Reuters
6. Как принять участие в ICO? Для этого необходимо иметь криптовалюту (биткойны, эфириумы и др.) и цифровой кошелек. В основном фирмы проводят ICO через собственные сайты, условия размещения у них различаются. Впоследствии токены можно приобрести и на вторичном рынке, но волатильность там может быть высокой, а ликвидность – низкой
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Евгений Разумный / Ведомости
7. Что нужно компании для проведения ICO? Необходимо иметь верный код, привлекательную для инвесторов историю и немного удачи. С точки зрения бизнеса и чтобы в будущем не оставить инвесторов с носом, хорошо бы еще иметь готовый продукт и обоснованные планы по его монетизации, однако не все проводящие ICO стартапы могут этим похвастаться
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PIXABAY
8. Как отличить легальное ICO от мошенничества? Самый простой признак – информация. Чем меньше деталей предоставлено, тем выше вероятность аферы. Стоит понимать, кто владеет стартапом, есть ли у него готовый продукт, внешние советники, юрисконсульт. Громкие заверения вроде «нас поддерживает крупный суверенный инвестфонд» при отсутствии конкретики – тревожный признак
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PIXABAY
9. Как на это смотрят регуляторы? Власти Китая и Южной Кореи недавно запретили ICO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в июле заявила, что многие ICO должны регулироваться законами о ценных бумагах. 29 сентября она впервые предъявила обвинение в мошенничестве при проведении ICO. Минфин России до конца года хочет разработать закон о криптовалютах, Банк России выступил против использования криптовалют как денежных суррогатов
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Steve Marcus / Reuters
10. Стоит ли участвовать в ICO? Даже если это не мошенничество, нет гарантий, что ICO окажется успешным. Часто ICO проводят люди, которые начали работать над своей идеей всего несколько недель или месяцев назад. Даже если у компании есть многообещающий продукт, хорошая команда и ей помогает знаменитость (как рекламировавший два ICO боксер Флойд Мейвезер – на фото), она все равно может провалиться. Поэтому нужно быть готовым к убыткам.
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По данным Smith & Crown на конец августа, в случаях, когда стоимость размещенных в этом году токенов выросла, они показали рост в среднем в 28 раз. В 10% случаев она снизилась, в 30% торговля ими не велась. Неудачные ICO привлекли около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после размещения