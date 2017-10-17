Минкомсвязи хочет регистрировать пользователей криптовалют

Марат Абулхатин/ТАСС

Минкомсвязи России подготовило постановление правительства, оговаривающее техническую часть введения криптовалют, заявил руководитель ведомства Николай Никифоров. Юридическое место в финансовой и правовой системе предстоит определить регулятора правительству и депутатам, добавил министр.

«Должен быть установлен госконтроль за эмиссией этого криптоинструмента, но экосистема, применение – за частным бизнесом. Важно понять, в каких отраслях и сферах он может применяться и быть полезен и какие будут условия взаимодействия с присутствующими на рынке инструментами», – сказал Никифоров.

Министр отметил, что ключевым вопросом, связанным с криптовалютой, является налогообложение. «Что такое криптовалюта? Если это какой-то цифровой товар, то как быть с НДС? Если какой-то спекулятивный доход или конверсионные инструменты, то как быть с налогом на прибыль и НДФЛ?» – задался вопросом Никифоров. Это невозможно решить постановлением правительства – это поправки в налоговое и бюджетное законодательство, объясняет министр.

Задача Минкомсвязи для определения статуса криптовалюты, по словам главы ведомства, – дать лучшие технологии и описать именно технологические аспекты взаимодействия. Если идет конвертация одной криптовалюты в другую, то может случиться так, что не получится проследить всю цепочку обмена валют, а значит, и рассчитать налогооблагаемую базу, и тогда операция может облагаться 13% НДФЛ, сказал Никифоров.

При этом документ Минкомсвязи подразумевает регистрацию пользователей криптовалют. Ведь основная сложность в легальном обмене обычных денег на криптовалюту, и вот здесь, подчеркивает министр, предстоит соблюдать все условия банковского законодательства.

Никифоров обещает, что легализации других криптовалют не будет. «Биткойн и другие криптовалюты основаны на зарубежной криптографии, и под ними нет никакой правовой основы. Сложно легализовать то, что не имеет правовой основы. Биткойн основан на майнинге. С точки зрения государственного подхода такой подход вряд ли целесообразен», – сказал он.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России. Такое решение принято на совещании у Владимира Путина.

О законе для криптовалют заговорили уже давно, но конкретики пока нет. В начале сентября на Московском финансовом форуме Силуанов обещал подготовить закон до конца года.

Криптовалюта (самая известная из них – биткойн) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.

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