Два сигнала криптовалютчикам от Путина

Российское государство определилось с позицией по отношению к криптовалютам. Их эмиссию, майнинг и обращение решено взять под жесткий контроль – что для нынешнего российского государства вполне естественно. Также логично, что решение принято президентом Путиным – без него сложные решения в России не принимаются.

На специальном совещании в Сочи Путин заявил о высоких рисках криптовалют – «возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане». Регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров». Это очень простые сигналы. Во-первых, гражданам пользоваться криптовалютами без государства не следует. Во-вторых, государство не будет запрещать криптовалюты (такие предложения ранее высказывались), так как стремится поспеть за прогрессом.

Степень понимания ведомствами и чиновниками того, что предстоит регулировать, пока вызывает вопросы. Судя по публичным заявлениям, они четко отделяют биткойн от блокчейна – т. е. криптовалюту от технологии, благодаря которой она существуют (но не только она). Но правовой статус криптовалюты еще предстоит определить. Международная практика различна. Европейский суд справедливости признал биткойн валютой для целей налогообложения; в Японии криптовалюты получили статус платежного средства для любого, кто это признает (хотя и не признаны законным средством платежа); в США криптовалюта многолика – это и имущественный актив для налогообложения, и биржевой товар, и разновидность ценной бумаги.

Как пишет партнер компании «Симплоер» Антон Вашкевич («Биткойн в законе», «Ведомости» от 11.09.2017), в связи с криптоактивами возникает два типа прав: права на активы и права из активов. Права на активы связаны со сделками – их покупкой, меной и т. д. Эти права, в принципе, относятся к «иному имуществу» по ГК. Для упрощения регулирования можно ввести категорию цифрового имущества, в которую и включить криптоактивы (токены, криптовалюты). Защита прав инвесторов, возникающих из активов, зависит от их коммерческого наполнения. Если токены по набору прав похожи на ценные бумаги, к ним должны применяться нормы о ценных бумагах и т. д.

Рамочный законопроект о контроле за криптовалютами Минфин и ЦБ должны разработать до конца 2018 г. Решено разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют; ограничить сумму покупки криптовалют (пока концептуально). Минфин выступает за то, чтобы разрешить майнинг только юрлицам и ИП и ввести для них регистрацию. Центробанк против легализации криптовалют как законного платежного средства. В целом концепция регулирования выглядит жестче, чем в остальных странах, говорит замдиректора Банковского института ВШЭ Александр Пушко. Нигде нет, например, запрета на майнинг частным лицам. Запретить майнинг можно, только перекрыв доступ в интернет. Излишний контроль – и люди и бизнес могут просто уйти в тень или другие, более благоприятные юрисдикции.