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ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Совбез усомнился в биткойне

Совет безопасности усомнился в криптовалютах

Часть его экспертов считают их «чистой воды мошенничеством»

Совет безопасности России не понимает, что такое криптовалюта и какие решения по ней стоит принимать. Об этом секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал в четверг, после заседания совета, которое провел президент России Владимир Путин.

«Что касается криптовалюты, наши эксперты пока не могут сказать, что это такое, чтобы можно было пощупать», – указал Патрушев, отвечая на вопрос, видит ли он угрозу в криптовалютах. Судя по его словам, мнения разделились: «Некоторые эксперты говорят, что за этим будущее, что мы можем уйти от долларовой зависимости, другие, наоборот, считают, что это чистой воды мошенничество». Криптовалюты применяются за рубежом, но в последнее время «идет снижение интереса к этой теме», отметил Патрушев: «Чтобы принимать какие-то решения (в отношении криптовалют. – «Ведомости»), нам сначала надо осознать, что это такое».  

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