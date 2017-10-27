Совет безопасности усомнился в криптовалютах

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Российских майнеров начнут регистрировать и обложат налогом, но каким – пока непонятно Qilai Shen / Bloomberg

Совет безопасности России не понимает, что такое криптовалюта и какие решения по ней стоит принимать. Об этом секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал в четверг, после заседания совета, которое провел президент России Владимир Путин.

«Что касается криптовалюты, наши эксперты пока не могут сказать, что это такое, чтобы можно было пощупать», – указал Патрушев, отвечая на вопрос, видит ли он угрозу в криптовалютах. Судя по его словам, мнения разделились: «Некоторые эксперты говорят, что за этим будущее, что мы можем уйти от долларовой зависимости, другие, наоборот, считают, что это чистой воды мошенничество». Криптовалюты применяются за рубежом, но в последнее время «идет снижение интереса к этой теме», отметил Патрушев: «Чтобы принимать какие-то решения (в отношении криптовалют. – «Ведомости»), нам сначала надо осознать, что это такое».