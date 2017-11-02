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Дарья Борисяк
Банки

Fitch увидел угрозу дефолта банка «Восточный»

Агентство снизило ему рейтинг до уровня ССС

Fitch снизило рейтинг банка «Восточный» с ВВ- до ССС, сообщило агентство вчера вечером. Рейтинг ССС в классификации Fitch означает, что у банка возможен дефолт.

Причина снижения рейтинга - заметное ухудшение качества капитала банка после его слияния с Юниаструм банком. У последнего значительные вложения в инвестиционную собственность, акции, которые не торгуются, и рискованные корпоративные кредиты (все вместо это около 33,9 млрд руб.), пишет Fitch. В будущем эти активы могут быть скорректированы или обесценены, полагает агентство.

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