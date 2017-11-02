Fitch увидел угрозу дефолта банка «Восточный»

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Банк убыточен, а требования к капиталу очень жесткие, и соблюдать их банку может оказаться сложно без внешней поддержки Евгений Разумный / Ведомости

Fitch снизило рейтинг банка «Восточный» с ВВ- до ССС, сообщило агентство вчера вечером. Рейтинг ССС в классификации Fitch означает, что у банка возможен дефолт.

Причина снижения рейтинга - заметное ухудшение качества капитала банка после его слияния с Юниаструм банком. У последнего значительные вложения в инвестиционную собственность, акции, которые не торгуются, и рискованные корпоративные кредиты (все вместо это около 33,9 млрд руб.), пишет Fitch. В будущем эти активы могут быть скорректированы или обесценены, полагает агентство.