Fitch увидел угрозу дефолта банка «Восточный»
Агентство снизило ему рейтинг до уровня ССС
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Банк убыточен, а требования к капиталу очень жесткие, и соблюдать их банку может оказаться сложно без внешней поддержки
Евгений Разумный / Ведомости
Fitch снизило рейтинг банка «Восточный» с ВВ- до ССС, сообщило агентство вчера вечером. Рейтинг ССС в классификации Fitch означает, что у банка возможен дефолт.
Причина снижения рейтинга - заметное ухудшение качества капитала банка после его слияния с Юниаструм банком. У последнего значительные вложения в инвестиционную собственность, акции, которые не торгуются, и рискованные корпоративные кредиты (все вместо это около 33,9 млрд руб.), пишет Fitch. В будущем эти активы могут быть скорректированы или обесценены, полагает агентство.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}