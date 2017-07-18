Банки
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Банкир Тарико выдаст кредит по-восточному

Экс-предправления «Русского стандарта» Дмитрий Левин будет развивать бизнес «Восточного»

Однако пока он не вошел даже в правление банка
  • Анна Еремина,
  • Дарья Борисяк,
  • Татьяна Воронова
  • / Ведомости

Экс-предправления «Русского стандарта» Дмитрий Левин стал исполнительным директором банка «Восточный», говорится в материалах последнего. В дальнейшем он может стать первым зампредом правления банка, рассказали два человека, близких к «Восточному», и знакомый Левина. Перспективы Левина на новом рабочем месте предправления «Восточного» Алексей Кордичев обсуждать не стал, как и то, согласована ли его кандидатура с ЦБ.

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