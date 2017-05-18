Держатели бондов банка «Восточный» согласились подождать вечность

Держатели выпуска еврооблигаций банка «Восточный» согласились изменить условия субординированного займа с погашением в 2019 г. Бумаги на 7 млрд руб. будут переведены в разряд бессрочных, а в расчет капитала первого уровня пойдет 100% от их номинала. В результате чего он составит 23 млрд руб.

О том, что «Восточный» предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные, чтобы увеличить капитал первого уровня, банк писал в отчетности по МСФО за 2016 г. Если банк не увеличит капитал, это может вызвать сомнения в способности группы непрерывно продолжать деятельность, говорилось в отчетности.

По словам предправления «Восточного» Алексея Кордичева, каких-либо других вливаний в капитал первого уровня, в том числе помощи от акционеров, банк пока не планирует. В годовой отчетности было написано иное — банк рассчитывал на инвестиции от акционеров.

Перевод еврооблигаций в категорию бессрочных позволит увеличить достаточность капитала первого уровня примерно до 8%, заявил он.

В голосовании участвовали более 70 держателей евробондов (81% от всех держателей еврооблигаций по сумме долга), 99% из них согласилось на новые условия. Среди голосовавших держателей бумаг не было инвестфондов и крупных акционеров банка «Восточный», в том числе фонда Baring Vostok, заверил Кордичев.

В конце января 2017 г. к «Восточному» был присоединен «Юниаструм банк», основные акционеры объединенного банка — фонды под управлением Baring Vostok (44,5%) и Артем Аветисян (32%). Объединению предшествовала проверка ЦБ в конце 2016 г., сколько резервов банку придется сформировать по ее итогам, неизвестно.

Капитал объединенному банку может понадобиться в связи с созданием резервов под непрофильные активы «Юниаструма», если те будут уценены, полагает аналитик Moody’s Ольга Ульянова: это недвижимость примерно на 10 млрд руб. Кроме того, по управленческой информации на начало 2017 г., 16% кредитного портфеля «Юниаструма» было просрочено на 90 дней и более, еще 16% — реструктурировано, а резервы составляли только 19% портфеля, перечисляет Ульянова, а до объединения (на 1 января 2017 г.) резервы у «Восточного» на 92% покрывали кредиты, просроченные на 90 дней и более.

В целом портфель «Восточного» зарезервирован на достаточном уровне, резюмирует она.

На 1 апреля достаточность капитала первого уровня банка была около 7%. «По нашим расчетам, прирост капитала первого уровня на 7 млрд руб. может увеличить значение этого коэффициента примерно на 2 процентных пункта, что является хорошим показателем», — полагает Ульянова. Увеличение капитала на такую сумму в среднесрочной перспективе действительно поможет банку решить проблемы с капиталом, замечает аналитик.