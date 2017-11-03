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Александра Астапенко|Анна Холявко
Банки
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Ипотека будет сопряжена с рисками

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

Взамен он готов упростить условия секьюритизации

Центробанк ужесточает требования к ипотеке с небольшим первоначальным взносом – для таких кредитов вводятся повышенные коэффициенты риска, а значит, такой кредит повлияет на норматив достаточности капитала.

Кредит с первым взносом менее 20% цены жилья взвешивается с коэффициентом риска 150%, менее 10% – 200%, говорится в поправках к инструкции «Об обязательных нормативах банков» (будут действовать с 2018 г.). «ЦБ вводит повышенный коэффициент риска, потому что боится повторения ипотечного кризиса в США в 2007 г. Но кроме большой доли рискованных кредитов США столкнулись с их высокой кредитной оценкой, что к России сейчас неприменимо», – говорит топ-менеджер банка средней величины.

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