ЦБ собрал материалы для уголовного дела против менеджеров Промсвязьбанка

Из банка пропали кредитные досье на 109 млрд рублей, а его менеджмент рисовал капитал. Предправления и совладелец банка Дмитрий Ананьев, возможно, уехал из страны

Дмитрий Ананьев, возможно, уехал из страны Сергей Портер / Ведомости

Центробанк готовит обращение в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка, передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев.

Временная администрация обнаружила, что часть кредитных досье на общую сумму 109,1 млрд руб. пропала или была уничтожена, говорится в заявлении Поздышева. Кроме того, временная администрация выявила операции по финансированию банком своих субордов за счет сделок репо без отражения этого в отчетности. Размер этих субординированных обязательств примерно совпадает с суммой кредитов пропавших кредитных досье, указывает Поздышев. Сделки купли-продажи ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, он 12 декабря получил доверенность от предправления банка (им был его совладелец Дмитрий Ананьев. - «Ведомости») на проведение этих сделок, говорит Поздышев. «Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье от 14 декабря», - говорит Поздышев.

Кроме того, 14 декабря компания, управляющая средствами нескольких НПФ, продала акции Промсвязьбанка. Тогда на Московской бирже с акциями Промсвязьбанка прошли сделки на 16,5 млрд руб. Было видно, что был продан и куплен крупный пакет акций банка - 10%.

Для финансирования этих сделок управляющая компания предположительно разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю, говорит Поздышев. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет компании Промсвязькапитала, которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций, указывает он. «Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», - говорится в заявлении Поздышева.

Управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» не размещали депозиты в Промсвязьбанке, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря.

Дмитрий Ананьев, возможно, уехал из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на один источник на рынке. Представитель Промсвязьбанка от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Дмитрия Ананьева.

По словам сотрудника правоохранительных органов, предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев действительно покинул Россию. По состоянию на утро пятницы уголовного дела по факту возможных правонарушений в банке не возбуждено, уточнил он.