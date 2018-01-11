Почему Алексей Хотин продолжает войну с ЦБ за банк «Югра»
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Отзыв лицензии у банка «Югра» в конце июля стал крупнейшим страховым случаем и одним из самых скандальных. Генпрокуратура пыталась запретить Агентству по страхованию вкладов (АСВ) начинать выплаты вкладчикам «Югры» (170 млрд руб.), а владелец банка Алексей Хотин (с ним связаться не удалось) после отзыва лицензии слал в ЦБ планы спасения. Сейчас суды рассматривают три дела «Югры»: о введении в нее временной администрации, отзыве лицензии и банкротстве.
Центробанк обвинил «Югру» в неподобающем ведении бизнеса: банк исполнял его требования лишь на бумаге, а на деле его бизнес сводился в основном к кредитованию владельца за счет привлекаемых вкладов населения. «Югра» это всегда отрицала, но этим ограничивалась и про свой бизнес не рассказывала. Все изменилось с началом судов: бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев рассказал свою версию произошедшего с банком, но регуляторы – ЦБ и АСВ – отказались от комментариев.
Черная пятница
«6 июля около 5 вечера позвонили с Балчуга [Главное управление ЦБ по ЦФО] и попросили быть на [рабочем] месте в течение часа, – вспоминает Шиляев. – Я прождал два часа и уехал. В районе 19 часов в банк приехали сотрудники ЦБ, взяли двух наших сотрудников, вместе поехали на Балчуг, посадили в переговорную и продержали почти три часа – около 10 вечера им вручили предписание».
Оно состояло из двух частей, рассказывает Шиляев. Первая – доначислить 13,4 млрд руб. резервов и отчитаться о выполнении до 15 часов 7 июля, вторая – до 15.00 7 июля сдать формы отчетности. «На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк, – говорит Шиляев. – Даже чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь».
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