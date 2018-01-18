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Михаил Оверченко
Рынки

Dow Jones преодолел 1000 пунктов за рекордные восемь торговых дней

Скептицизм, сопровождавший девять лет роста фондового рынка США, сменился оптимизмом

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые закрылся выше отметки 26 000 пунктов. Расстояние с 25 000 до 26 000 пунктов он преодолел всего за восемь торговых сессий, что является рекордом в его 120 летней истории, отмечает The Wall Street Journal. По итогам дня индекс вырос на 322,79 пункта (1,3%) до 26115,65.

Индекс Nasdaq Composite, если принимать в расчет инфляцию, превысил максимум, достигнутый на пике технобума в марте 2000 г., и установил исторический рекорд. Данные с поправкой на инфляцию показывают покупательную способность денег, вложенных в акции входящих в индекс компаний. Номинально же Nasdaq превысил пик пузыря (5048,62 пункта на закрытии 10 марта 2000 г.) 23 апреля 2015 г. В среду Nasdaq вырос на 1% до 7298,28 пункта. S&P 500 прибавил 0,9% до 2802,56 пункта.

К росту присоединяется все больше индивидуальных инвесторов, многие из которых, напуганные кризисом 2008 г., боялись возвращаться на него в течение почти всех девяти лет роста. Наращивают вложения и инвестиционные фонды, видя в силе рынка больше фундаментальных причин, чем в прошлом. Экономика США ускоряет рост, прибыли компаний растут, превышая прогнозы аналитиков; к тому же снижение ставки налога в результате реформы с 35 до 21% еще больше увеличит прибыли, тем самым оправдав высокие цены акций. Сейчас коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли) многим наблюдателям кажется завышенным, но в результате увеличения прибыли он должен сократиться.

«Инвесторы продолжают закладывать в цены все последствия изменения налогового кодекса. Похоже, они все больше приходят к выводу, что это положительно повлияет на прибыли, что, в свою очередь, оправдывает более высокие цены акций», - отмечает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

Акции Apple выросли на 1,65% после того, как компания сообщила, что вернет в страну прибыль со своих зарубежных счетов, где у нее хранится $252,3 млрд (данные на ноябрь 2017 г.) и заплатит в США разовый налог в размере $38 млрд. Компания также объявила о $30 млрд капиталовложений в США в течение пяти лет. Ее рыночная капитализация составила по итогам торгов $896,3 млрд.

«Ралли, которое мы наблюдаем, это только начало, - сказал Bloomberg Джон Столтзфус, главный стратег по рынкам Oppenheimer & Co. - Сложно дать количественную оценку, но мы видим некоторые свидетельства того, что "медведи", пытавшиеся играть на понижение во время этого бычьего рынка, а также скептики, не верившие в его продолжение, наконец начинают капитулировать». А когда начинается капитуляция, запускается целый процесс притока свежих денег и новая фаза роста, поясняет он.

Фазы роста

Один из величайших инвесторов ХХ в. Джон Темплтон выделял четыре психологических фазы на растущем рынке: «Бычьи рынки рождаются в пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают в эйфории».

Инвесторы, поздно пришедшие на рынок, еще могут успеть хорошо заработать. В среднем около 40% роста во время долгосрочного бычьего рынка приходится на его первые 12 месяцев, а на последние 12 месяцев - 32%, по подсчетам Longview Economics.

Джереми Грэнтам, сооснователь управляющей компании Grantham, Mayo, Van Otterloo, говорил недавно, что наблюдает первые признаки повышенной возбудимости участников рынка, которые сопровождают надувание пузыря, например усиленное внимание СМИ и авторов инвестиционных сайтов и изданий к группе наиболее популярных акций (сейчас это прежде всего бумаги крупных технологических компаний). По его мнению, вероятность взлета индекса S&P 500 до 3400-3700 пунктов в ближайшие год-два превышает 50%.

Это еще не эйфория, во время которой бычий рынок умирает, но из многолетней фазы скептицизма рынок переходит в фазу оптимизма, полагает Триси. Она может длиться не один год, хотя ралли последних недель оказалось очень быстрым и консолидация в краткосрочной перспективе была бы здоровым явлением, считает он.

Комментарии  ()
manassoffice
10:37 18.01.2018
Чем лучше биткоина?
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