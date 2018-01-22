Индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд

Российский рынок растет вслед за мировыми рынками Андрей Гордеев / Ведомости

Индекс Мосбиржи в понедельник, 22 января, обновил исторический максимум. К закрытию торгов в понедельник он достиг максимального значения в 2308,61 пункта (+0,97% к закрытию пятничных торгов).

Исторический рекорд индекс Мосбиржи бьет вторую неделю подряд: 18 января он вырос до 2295,36 пункта, 19 января – до 2306,79 пункта. Вырос и индекс РТС. Он достиг максимума с июля 2014 г. – 1 285,33 пункта (+1,13% к пятничному закрытию).

Российский рынок растет вслед за мировыми рынками, риск-аппетит инвесторов очень высок, говорит трейдер «Атона» Элбек Далимов. В понедельник индекс NASDAQ рос на 0,73% до 7389,75, индекс S&P 500 – на 0,5% до 2824,31, Nikkei 225 – на 0,03% до 23 816,33.

Риск, ралли и коррекция

Очередной рекорд индекса Мосбиржи – догоняющее ралли мировых рынков, соглашается гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Российский рынок сильно недооценен, считает он: «Наши компании показывают хорошие финансовые результаты, однако по соотношению цена акции на прибыль акции российский рынок в четыре раза отстает от американских площадок».

Серьезную поддержку рынку оказывает и дорожающая нефть, которая торгуется у отметки $70 за баррель, добавляет стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. Снижение ставок, которое происходит последние два года, также оказывает влияет на рынок – снижаются ставки дисконтирования и меняются рыночные оценки, добавляет Кузнецов.

Индекс Мосбиржи может закрепиться на уровне в 2300 пунктов и даже продолжить рост, если не будет существенной корректировки цен на нефть, говорит Кузнецов. Триггером для коррекции могут стать и санкции США, считает Далимов, пока же возможные запретительные меры никак на котировках российских бумаг не сказались.

О том, какими будут новые санкции, сенат США объявит 29 января, напоминает аналитик «Алор брокера» Кирилл Яковенко: «Удар может быть нанесен по ОФЗ в виде запрета нерезидентам владеть ими, а через это – по рублевым инструментам и по рублю в целом». По оценке Далимова, акции российских эмитентов могут потерять в цене до 10–15%.

Обновление российскими индексами максимумов – отличная возможность для инвесторов закрыть длинные позиции, а для тех, кто придерживается высокорискованной стратегии, – открыть короткие, считает Яковенко. «Близость президентских выборов делает ставку на рост фондового рынка очень рискованной, даже в условиях относительно высокой цены нефти, поэтому на многих площадках, в частности на срочном рынке, падают объемы торгов. Инвесторы выходят в кэш, чтобы наблюдать за событиями февраля и марта со стороны, тем более что большой рост уже позволил им заработать», – говорит он.