ЦБ рассказал о способах защиты от кибермошенников на ЧМ-2018

ЦБ пообещал сделать памятку на английском для иностранных гостей чемпионата Н. Шарапова / для Ведомостей

ЦБ разработал пакет мер, который позволит гостям чемпионата мира по футболу защититься от кражи денег с карт. Рекомендации усилить меры безопасности также направлены банкам, работающим в городах проведения матчей, сообщил регулятор.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Это превентивная мера, объясняет директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев: ЦБ заинтересован в том, чтобы во время чемпионата болельщики были защищены и у них не было негатива.

По его словам, основной риск может быть связан с установкой скимминговых устройств, которые позволяют считывать данные карт, а потом изготавливать их копии для последующего снятия денег.

ЦБ рекомендует не передавать банковские карты посторонним и использовать банкоматы, установленные в безопасных местах – госучреждениях, банках, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т. д. Не следует вводить пин-код в устройствах, которые дают доступ в помещение с банкоматом, предупреждает регулятор.

Кроме того, если банкомат долго находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается, то лучше подыскать другой и при этом не пользоваться советами посторонних людей. Рекомендуется сохранять квитанции, выданные банкоматом.

ЦБ также пообещал сделать памятку на английском для иностранных гостей чемпионата.

Банкам регулятор рекомендовал установить на банкоматах сигнализацию, антискимминговое оборудование, а также отключить открывающиеся картами замки на дверях помещений с банкоматами и т. д. Кроме того, ЦБ опубликовал целый ряд программных мер защиты банкоматов.

Также необходимо будет опечатать POS-терминалы и периодически проверять их на наличие дополнительных наклеек и накладок, которые могут скрывать оборудование для кражи данных платежных карт.

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