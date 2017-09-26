Украденные деньги, не попавшие на счета мошенников, вернуть будет проще

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Новый механизм возврата преимущественно будет распространяться на юрлиц, пояснил представитель ЦБ М. Стулов / Ведомости

Минфин и ЦБ решили упростить возврат денег, похищенных у клиентов банков. Речь идет лишь о тех случаях, когда списанные со счета средства поступили на счет банка, но еще не были зачислены на счет получателя.

Клиентам нет необходимости доказывать правоту в суде, следует из версии поправок к законопроекту о противодействии хищению денежных средств (внесен в Госдуму в конце мая). В предыдущем варианте поправок клиентам, заявившим о незаконных списаниях со своих счетов и чьи средства были заблокированы, предлагалось в течение 14 дней представить в банк решение арбитражного суда: тот должен был установить факт, что деньги списались без согласия клиента. А если клиент не успевал это сделать, банк должен был исполнить платеж.