Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Ближе к деньгам
Украденные деньги, не попавшие на счета мошенников, вернуть будет проще
Правда, банки очень редко успевают остановить платеж
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Новый механизм возврата преимущественно будет распространяться на юрлиц, пояснил представитель ЦБ
М. Стулов / Ведомости
Минфин и ЦБ решили упростить возврат денег, похищенных у клиентов банков. Речь идет лишь о тех случаях, когда списанные со счета средства поступили на счет банка, но еще не были зачислены на счет получателя.
Клиентам нет необходимости доказывать правоту в суде, следует из версии поправок к законопроекту о противодействии хищению денежных средств (внесен в Госдуму в конце мая). В предыдущем варианте поправок клиентам, заявившим о незаконных списаниях со своих счетов и чьи средства были заблокированы, предлагалось в течение 14 дней представить в банк решение арбитражного суда: тот должен был установить факт, что деньги списались без согласия клиента. А если клиент не успевал это сделать, банк должен был исполнить платеж.
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