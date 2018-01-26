«Росгосстрах» может закрыть около 300 офисов продаж

В компании начался детальный аудит эффективности работы розничной сети, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу первый зампред правления «Росгосстраха» Вячеслав Воробьев Андрей Гордеев / Ведомости

«Росгосстрах», подконтрольный санируемому силами Центробанка «ФК Открытие», может закрыть около 300 точек продаж из примерно 2500 действующих в стране, а в столичном регионе страховщик рассматривает возможность сокращения до 50% агентов и офисов продаж до середины лета, сообщил 26 января ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

В компании действительно начался детальный аудит эффективности работы розничной сети, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу первый зампред правления «Росгосстраха» Вячеслав Воробьев: «Мы изучаем потенциал каждого подразделения в каждом регионе и намерены инвестировать там, где мы видим возможности для роста бизнеса». В результате аудита сети компания проанализирует каждый свой офис на предмет эффективности его работы и продуктивности персонала. Воробьев напомнил, что ключевая задача перед компанией — выйти на безубыточность. За девять месяцев прошлого года убыток страховщика вырос на 60% до 35,3 млрд руб. При этом за 2016-2017 гг. «Росгосстрах» получил от основного акционера - банка «ФК Открытие» - 85 млрд руб,. из которых 24 млрд руб. - осенью прошлого года.

Представитель «Росгосстраха» информацию о сокращении до 50% агентов и офисов продаж в столичном регионе опроверг.

Количество агентов терпящего многомиллиардные убытки «Росгосстраха» с октября 2016 г. по август 2017 г. снизилось с 65 000 до 56 000 человек, говорил «Ведомостям» в сентябре прошлого года представитель компании. Тогда падение численности агентов назвали временным явлением. В системе группы компаний «Росгосстрах» работают более 100 000 офисных сотрудников и агентов, говорится в отчете компании за 2016 г.