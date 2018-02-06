Американские рынки пережили худший день за 6 лет

Прошлая неделя на фондовом рынке США стала худшей для Уолл-стрит за последние два года Richard Drew / AP / Reuters

Американские фондовые индексы 5 февраля рухнули на рекордные за последние шесть лет 4%, сообщает Bloomberg. Индекс Dow Jones упал на 4,6% (1175 пунктов) до 24 345 пунктов. Это худшее для индекса внутридневное падение в истории, пишет MarketWatch. Индекс S&P 500 упал на 4,1% до 2648,94 пункта, таким образом, закончив самый длинный период без 5%-ного падения за 20 лет, отмечает агентство. Падение Dow и S&P стало рекордным с 2011 г. NASDAQ потерял 3,78% и закончил торги на отметке в 6967 пунктов.

Вслед за американскими рынками распродажа продолжилась и в Азии: японский Nikkei упал на 6% до 21 314 пунктов – это минимум за четыре месяца. Индекс Токийской фондовой биржи Topix упал на 5,43% до 1725 пунктов; индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng – на 4,59% до 30 767 пунктов.

Прошлая неделя на фондовом рынке США стала худшей для Уолл-стрит за последние два года. «Распродажа набрала обороты» в пятницу, когда Dow упал на 666 пунктов (2,5%), отмечает CNN Money. Как пишет Bloomberg, в понедельник падение акций в США вышло за рамки обычной реакции на экономические условия и было похоже на flash crash – так называют продолжавшийся полчаса обвал котировок на американских площадках 6 мая 2010 г. Индекс Dow Jones тогда обрушился на 8,6% из-за идентичных действий торговых систем – массового закрытия позиций на фоне падения рынка. «Мы официально можем назвать последние 20 минут flash crash», – отметил стратег из Evercore ISI Деннис Дебушер. По его мнению, происходящее похоже на «старомодную забастовку покупателей».

«Паническая распродажа и частичное восстановление были обусловлены алгоритмами, потому что люди не принимают решения так быстро. Это мини-flash crash», – считает старший аналитик Fort Pitt Capital Group Ким Кохи Форрест.

Распродажа на американском фондовом рынке усилилась после публикации отчета о росте числа рабочих мест в экономике США на 200 000 в январе. Инвесторы восприняли отчет как знак того, что ФРС США может более активно повышать ключевую ставку, чем ожидалось ранее, отмечает MarketWatch. Уолл-стрит в понедельник пережил один из худших дней за последние годы, «рынки охватила истерика» из-за возможного роста ставок, и его участники проигнорировали даже позитивные новости, пишет NASDAQ. «В отличие от пятницы, когда продажа была упорядоченной, а объемы торгов не такими огромными, сегодняшняя распродажа была определенно панической», – отмечает Джо Салуцци, партнер Equity Trading.

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на «долгосрочном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно сильными с усилением экономического роста в США, исторически низкой безработицей и ростом зарплат для американских рабочих», приводит Reuters заявление представителя Белого дома Сары Сандерс, сопровождавшее падение на Уолл-стрит.

Из-за обвала на рынках богатейшие люди мира за день потеряли более $114 млрд, подсчитало Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, Уоррен Баффетт, который занимает третье место среди богатейших людей мира, потерял $5,1 млрд. Баффетт стал одним из 18 миллиардеров рейтинга Bloomberg, чье состояние за день упало более чем на $1 млрд. За ним следует основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, чье состояние уменьшилось на $3,6 млрд. Богатейший человек мира – основатель Amazon Джефф Безос стал третьим по размеру понесенных за день потерь. Его состояние уменьшилось на $3,3 млрд до $116,4 млрд. За ним следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин – разработчики и сооснователи поисковика Google. Их состояние снизилось на $2,3 млрд.

На прошлой неделе ФРС сообщила, что в 2018 г. системно значимые банки ждут самые тяжелые стресс-тесты: они должны будут показать, что смогут работать и поддерживать достаточность капитала при сильно ухудшившейся экономической конъюнктуре, 10%-ной безработице, кризисе в секторе кредитования компаний и на рынке недвижимости. В субботу Джанет Йеллен покинула пост председателя ФРС США, ее преемником стал Джером Пауэлл. Базовая ставка под руководством Йеллен повышалась очень постепенно – и, как ожидается, Пауэлл продолжит действовать так же.