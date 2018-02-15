Промсвязьбанк может получить активы стоимостью до 1 трлн рублей

Промсвязьбанк получит кредиты, выданные оборонным предприятиям Андрей Гордеев / Ведомости

На баланс Промсвязьбанка (находится на санации в ЦБ) может быть передано до 1 трлн руб. кредитов, выданных оборонно-промышленным предприятиям, заявил министр финансов Антон Силуанов (здесь и далее его цитаты – по «Интерфаксу»): ему могут достаться активы других банков, связанные с попавшими в черный список США компаниями.

Актив будет передаваться вместе с капиталом, за переданные активы банки получать встречные денежные средства не будут, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Банки выразили обеспокоенность из-за работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поэтому схема будет предлагаться в общих чертах такая, пояснил он. По словам Моисеева, банки будут передавать кредиты добровольно.

«Это ни в коем случае не повлияет на достаточность капитала тех банков, которые передают такие кредиты, потому что они передают и активы, и капитал. Промсвязьбанк получит тоже и кредиты, и капитал», – подчеркнул Силуанов.

Часть докапитализации, полученной банками от государства в кризисный период, в размере передаваемых кредитов может перейти Промсвязьбанку, продолжал министр: «Но это вопрос дискуссионный. Кредиты, которые будут передаваться, – до 1 трлн руб.».

Сбербанк еще не обсуждал передачу Промсвязьбанку кредитов, выданных компаниям ОПК, сказал президент – председатель правления банка Герман Греф. По его словам, передавать капитал Промсвязьбанку Сбербанк не собирается. «Нас [это] никак не коснется", – сказал Греф.

ВТБ планирует передать санируемому банку кредиты оборонных компаний, подпавших под санкции. «Это инициатива правительства, Центрального банка, но мы с ней согласны, – приводит RNS слова предправления банка Андрея Костина. – Вы прекрасно понимаете, что тема становится чувствительной. Конечно, так называемый военный банк был создан под эти цели, чтобы перевести основные предприятия ОПК, как одна из превентивных мер против возможных дальнейших санкций в отношении крупнейших российских банков».

В январе 2018 г. правительство объявило, что в качестве опорного банка для гособоронзаказа станет Промсвязьбанк. ЦБ оценивал потребность в дополнительном капитале в 100–200 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.