Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Продавцы господдержки

ВТБ воспользовался господдержкой дважды

Рекордная прибыль обусловлена продажей ОФЗ, полученных по программе докапитализации
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Результаты ВТБ за прошлый год превзошли все ожидания: банк получил 120 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных в его стратегии 100 млрд руб. Такую же сумму называл президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом», – 103,5 млрд руб.

Более трети годовой прибыли – 45 млрд руб. – банк получил в IV квартале, хотя аналитики предсказывали 28 млрд руб.

В IV квартале ВТБ получил 17,5 млрд руб. прибыли от переоценки финансовых инструментов и продажи ценных бумаг, еще 21 млрд руб. – в основном за счет продажи ОФЗ, полученных по программе докапитализации банков, указывает аналитик «Уралсиба» Наталья Березина. Это и стало одной из причин того, что прибыль ВТБ за октябрь – декабрь оказалась выше консенсуса, добавила она.

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