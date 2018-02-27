ВТБ воспользовался господдержкой дважды
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Результаты ВТБ за прошлый год превзошли все ожидания: банк получил 120 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных в его стратегии 100 млрд руб. Такую же сумму называл президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом», – 103,5 млрд руб.
Более трети годовой прибыли – 45 млрд руб. – банк получил в IV квартале, хотя аналитики предсказывали 28 млрд руб.
В IV квартале ВТБ получил 17,5 млрд руб. прибыли от переоценки финансовых инструментов и продажи ценных бумаг, еще 21 млрд руб. – в основном за счет продажи ОФЗ, полученных по программе докапитализации банков, указывает аналитик «Уралсиба» Наталья Березина. Это и стало одной из причин того, что прибыль ВТБ за октябрь – декабрь оказалась выше консенсуса, добавила она.
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