ВТБ воспользовался господдержкой дважды

Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Продавцы господдержки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Половину рекордной прибыли ВТБ (президент Андрей Костин – справа) вернет в бюджет в виде дивидендов (слева – министр финансов Антон Силуанов) Евгений Разумный / Ведомости

Результаты ВТБ за прошлый год превзошли все ожидания: банк получил 120 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных в его стратегии 100 млрд руб. Такую же сумму называл президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом», – 103,5 млрд руб.

Более трети годовой прибыли – 45 млрд руб. – банк получил в IV квартале, хотя аналитики предсказывали 28 млрд руб.

В IV квартале ВТБ получил 17,5 млрд руб. прибыли от переоценки финансовых инструментов и продажи ценных бумаг, еще 21 млрд руб. – в основном за счет продажи ОФЗ, полученных по программе докапитализации банков, указывает аналитик «Уралсиба» Наталья Березина. Это и стало одной из причин того, что прибыль ВТБ за октябрь – декабрь оказалась выше консенсуса, добавила она.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}