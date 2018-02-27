ВТБ увеличит дивиденды инвесторам, сохранив выплаты государству
Чем дороже будут акции, тем больше будут выплаты
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ВТБ увеличит дивиденды инвесторам, сохранив выплаты государству
Евгений Разумный / Ведомости
ВТБ меняет дивидендную политику. Теперь выплаты акционерам будут определяться дивидендной доходностью – отношением размера дивиденда на акцию к ее стоимости. Оно будет равным для акций разных типов. Их у ВТБ три: обыкновенные и два класса привилегированных.
Правительство поддержало ВТБ в намерении уравнять дивидендную доходность по всем видам акций, сказал 27 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев. «Эта позиция согласована в письменном виде... Было обращение ВТБ, руководство правительства поддержало» (цитата по ТАСС).
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