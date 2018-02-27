Финансы / Банки

ВТБ увеличит дивиденды инвесторам, сохранив выплаты государству

Чем дороже будут акции, тем больше будут выплаты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ВТБ меняет дивидендную политику. Теперь выплаты акционерам будут определяться дивидендной доходностью – отношением размера дивиденда на акцию к ее стоимости. Оно будет равным для акций разных типов. Их у ВТБ три: обыкновенные и два класса привилегированных.

Правительство поддержало ВТБ в намерении уравнять дивидендную доходность по всем видам акций, сказал 27 февраля замминистра финансов Алексей Моисеев. «Эта позиция согласована в письменном виде... Было обращение ВТБ, руководство правительства поддержало» (цитата по ТАСС).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике