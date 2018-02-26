ВТБ заработал больше, чем ожидал Андрей Костин

За год госбанк удвоил прибыль – до 120 млрд рублей, треть из которых получил в последнем квартале

Евгений Разумный / Ведомости

Группа ВТБ заработала в прошлом году 120 млрд руб. чистой прибыли, говорится в ее отчетности по международным стандартам. Это более чем в два раза выше результатов 2016 г. – тогда группа получила 51,6 млрд руб. чистой прибыли.

Заработок ВТБ превзошел все ожидания. Стратегия госбанка предусматривала в 2017 г. прибыль в 100 млрд руб. Такую же сумму называл президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters в январе. Аналитики прогнозировали чистую прибыль в 103,5 млрд руб. – таков консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом».

Больше всего ВТБ удалось заработать в IV квартале: 44,8 млрд руб. Аналитики ожидали 28 млрд. На прибыли за прошлый год сказался рост процентных и комиссионных доходов, а также снижение отчислений в резервы, говорится в сообщении группы на Лондонской бирже. Чистые процентные доходы выросли за год на 11% до 460 млрд руб., в основном за счет снижения стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 16,5% до 95,3 млрд руб., здесь вклад внесли розничный и транзакционный бизнесы ВТБ, сообщила группа.

Отчисления в резервы сократились за год на 18,6% до 171,9 млрд руб. Группа объясняет это улучшением качества активов

Рынок оценил результаты ВТБ: акции госбанка выросли на 6% – до 0,05485 руб. к 12.40 мск. Котировки ВТБ растут благодаря хорошей годовой отчетности, говорит аналитик «Уралсиба» Наталья Березина. «Кроме того, на цену бумаг госбанка могла повлиять и рост акций «Магнита», который мы наблюдали несколько дней назад», – добавляет она.

Половину чистой прибыли ВТБ хочет выплатить в качестве дивидендов по итогам 2017 г.: такое предложение госбанк внес в правительство, рассказывал в феврале министр финансов Антон Силуанов (цитата по Reuters).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ сократился в 2017 г. на 0,3% до 7,2 трлн руб., зато розничный вырос на 14,3% до 2,5 трлн руб. Средства населения увеличились на 20% до 3,6 трлн руб., компаний – на 27,2% до 5,5 трлн руб.

В 2018 г. ВТБ планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 150 млрд руб., сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос в ходе телефонной конференции.