ВТБ помешает развестись молодоженам-заемщикам

Ставку заемщикам снизят лишь при сохранении брака в течение срока кредитования Сергей Савостьянов / ТАСС

Банк ВТБ с 1 марта по 31 мая 2018 г. будет выдавать кредиты наличными молодоженам и рефинансировать их долги в сторонних банках на специальных условиях: после трех лет обслуживания кредита без просрочек и реструктуризации его первоначальная ставка снизится на 5 процентных пунктов (п. п.). «Снижение произойдет вне зависимости от динамики ставок на рынке», – обещает начальник управления кредитных продуктов банка ВТБ Дмитрий Поляков.

Однако одолжить деньги у ВТБ на новых условиях смогут лишь те, кто состоит в браке не более года. А ставку им снизят лишь при сохранении брака в течение срока кредитования.

«Финансовый вопрос является важной составляющей семейного благополучия, поэтому мы стремимся помочь клиентам решить его максимально комфортно», – объясняет новый подход к кредитованию Поляков. Он рассчитывает, что предложением воспользуются около 10 000 молодых семей.

Сейчас банк выдает кредиты наличными сроком до 5 лет под 13,9-14,9% годовых (от 0,5 до 5 млн руб.) и под 14,5-19,9% (до 0,5 млн руб.), а на рефинансирование – под 12,5% и 12,9-16,9% соответственно. По словам представителя банка, около 90% заемщиков берут эти кредиты на максимальный срок.

Отношение аналитиков к такому продукту двоякое.

Нижняя граница ставки по такому кредиту сегодня выглядит довольно привлекательной, особенно с учетом ее снижения через три года, считают ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина и эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.

Но если заемщик планирует погасить кредит досрочно, то смысла в таком предложении для него нет: сейчас на рынке есть и более низкие ставки, предупреждает Щурихина. К примеру, до 30 апреля Сбербанк выдает необеспеченные кредиты «на любые цели» со ставкой от 11,5% годовых зарплатникам и от 12,5% остальным заемщикам.

«Кроме того, при аннуитетных платежах (которые чаще всего предлагаются банками) значительная доля процентов по пятилетнему кредиту будет выплачена заемщиком как раз в первые три года. В результате реальная экономия за счет снижения ставки через три года с 14% до 9% составит всего порядка 2% от первоначальной величины кредита», – предупреждает Доронкин.

Поэтому, по его словам, такой продукт - скорее маркетинговая акция для увеличения спроса на розничные кредиты, нежели реальная возможность для заемщика снизить переплату.

Этот маркетинговый прием не нов. Некоторые банки не один год предлагают потребительские кредиты, ставки которых снижаются при исправном обслуживании долга. В частности, это кредит наличными «Отличный» у ОТП-банка. По пятилетнему кредиту при своевременных платежах в течение 12 месяцев его первоначальная ставка (24,9%-37,9% годовых) со второго года снижается до 11,5%.

А у Почта банка иной способ поощрения аккуратных заемщиков. Услуга «Гарантированная ставка» позволяет клиентам в случае полного погашения кредита без просрочек не менее чем 12 ежемесячными платежами пересчитать стоимость кредита по ставке 12,9% годовых вне зависимости от изначально одобренных условий кредита. Разница между исходной и этой ставкой перечисляется на счет клиента после погашения кредита, рассказал представитель банка.

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