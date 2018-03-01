Страховщик Сбербанка заплатил ему больше, чем собрал

Основной канал продаж «Сбербанк страхование жизни» – Сбербанк, который продает полисы страховщика своим клиентам Максим Стулов / Ведомости

«Сбербанк страхование жизни», которая принадлежит Сбербанку, в 2017 г., по данным ЦБ, продала полисов страхования от несчастного случая на 648,6 млн руб., а комиссионного вознаграждения за продажу своих продуктов уплатила 649,6 млн руб.

Основной канал продаж «Сбербанк страхование жизни» – Сбербанк, который продает полисы страховщика своим клиентам. Программа страхования, сказано на сайте Сбербанка, предусматривает выплату клиенту (от 500 000 руб. до 1 млн руб.) при наступлении определенных рисков: инвалидность I или II группы из-за несчастного случая, травматические повреждения (ожоги, переломы, травмы). По данным ЦБ, страховщик Сбербанка урегулировал в 2017 г. убытков всего на 38,9 млн руб.

Ситуация со страховщиком жизни Сбербанка, когда размер вознаграждения превышает размер сборов, нетипична для рынка, удивляется заместитель директора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов: среднее комиссионное вознаграждение по рынку в 2017 г. – 33,5%, а тут 100,2%!

Маловероятно, чтобы какой-то еще страховщик выплачивал вознаграждение посредникам более 100%, то есть больше премии, которую компания получает за продажу полиса, уверен директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. У ближайших конкурентов «Сбербанк страхование жизни» комиссионное вознаграждение значительно ниже: у «Согаза» – 16,9%, у «РЕСО-гарантии» – 33,7%, знает Шарапов.

В прошлом году компания занималась выравниванием операционных процессов, и все договора, по которым клиенты не платили премию, были расторгнуты по инициативе «Сбербанк страхование жизни», говорит представитель страховщика. Поэтому всего в прошлом году размер премий компании по полисам страхования от несчастного случая составил 1,094 млрд руб., и опубликованная в данных Центробанка премия указана с учетом расторжений договоров, «относящимся не только к 2017 г., но и к прошлым периодам», пояснил он.

Полисы страхования от несчастного случая полуобязательны при выдаче потребительских кредитов, и в России традиционно комиссии очень высоки – могут доходить до 80-90%, рассказывает Литвинова. «Это происходит из-за довольно высоких барьеров для входа в банковский канал продаж и благодаря тому, что убыточность по этим продуктам очень низкая и даже при таких комиссионных страховщики все равно могут зарабатывать прибыль», – объясняет она.

В 2017 г. сборы в страховании от несчастного случая составили 121,2 млрд руб., а выплаты – 14,4 млрд руб., еще 40,6 млрд руб. страховщики заплатили партнерам (в основном банкам) в качестве вознаграждения за продажу полисов, сообщил ЦБ.

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