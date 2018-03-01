ВТБ привязал часть вознаграждения правлению к стоимости его акций

Президент группы ВТБ Андрей Костин Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ в декабре 2017 г. утвердил новую программу премирования руководства, говорится в годовой отчетности банка.

Члены правления ВТБ будут получать 60% годовой премии единовременно, оставшиеся 40% – равными долями в течение трех лет, но при достижении определенных условий. Отложенная премия выплачивается деньгами, но половина ее привязана к стоимости акций банка.

За прошлый год расходы ВТБ по выплатам, привязанным к акциям, составили 0,3 млрд руб. Всего же в 2017 г. на вознаграждение ключевому руководству госбанк потратил 3,8 млрд руб. против 2,4 млрд годом ранее. В правление ВТБ входят 12 человек.

Вознаграждение топ-менеджерам привязано к стоимости акций и у другого госбанка – Сбербанка. Ключевые руководители Сбербанка также получают 40% премии в течение трех лет ежегодными выплатами, говорится в отчетности банка за 2017 г. Вознаграждение руководства привязано к финансовым результатам банка: в случае убытков они могут потерять право на выплаты. Топ-менеджера Сбербанка можно лишить вознаграждения из-за несоответствия должностным обязанностям или из-за отрицательного личного вклада в результаты банка. Такая программа поощрения действует в госбанке с 2015 г.

В 2017 г. Сбербанк выплатил топ-менеджменту вознаграждение (зарплата и премии) в размере 4,2 млрд руб. против 3,1 млрд годом ранее. В правление Сбербанка входят 10 человек.

ВТБ решил изменить и дивидендную политику: выплаты акционерам будут определяться дивидендной доходностью – отношением размера дивиденда на акцию к ее стоимости. Оно будет равным для всех трех типов акций госбанка. Правительство ВТБ поддержало.

В случае с привилегированными акциями для расчета дивидендной доходности будет использоваться их номинальная стоимость, а для обыкновенных – среднерыночная, говорил представитель ВТБ. Он не уточнил, за какой именно период будет рассчитываться среднерыночная стоимость.