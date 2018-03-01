Суд арестовал 13,4 млрд рублей и $83 млн по иску Промсвязьбанка

Промсвязьбанк пытается оспорить сделки с его ценными бумагами, которые прошли накануне санации и передачи в Фонд консолидации банковского сектора Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка арестовал 13,4 млрд руб. и $83,2 млн на счетах кипрской Peters International Investments N. V в Росбанке и кипрском филиале Промсвязьбанка, говорится в определении суда. Также суд арестовал 100% «Премиумсвязи», «Промсвязьрегиона», «Регионинвеста» (принадлежат Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия Ананьева) и акции горно-химической компании БОР (принадлежат Nordan Limited).

Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки, совершенные 14 декабря – накануне введения в банк временной администрации ЦБ, и вернуть банку 32 млрд руб. и $505 млн. В ходе взаимосвязанных сделок, которые совершались между аффилированными лицами, было продано 43,3% акций банка, утверждает истец. Также сделки совершались с облигациями банка, какими – в определении не указано.

Иск подан к 10 иностранным, преимущественно кипрским, компаниям. Предварительное заседание по делу назначено на 24 апреля.

Ранее суд в качестве обеспечения по иску арестовал 38,1% акций банка «Возрождение» (принадлежат четырем кипрским компаниям). Также был наложен арест на некоторые счета Fintailor Investments, но впоследствии снят.

Промсвязьбанк пытается оспорить сделки с его ценными бумагами, которые прошли накануне санации и передачи в Фонд консолидации банковского сектора. Санируемый банк также подал отдельный иск к Promsvyaz Capital B.V., Fintailor Investments, Peters International Investments. По нему суд также принял обеспечительные меры – арестовал 7,75 млрд руб. на счете кипрского Промсвязьбанка (тот же счет, что и в решении по иску ПСБ к 10 зарубежным компаниям), а также 504 млн руб. на счете Peters International в Промсвязьбанке.