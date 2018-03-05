Минфин сократит закупки валюты в марте Максим Стулов / Ведомости

Минфин в марте сократит ежедневные закупки валюты: с 7 марта по 5 апреля он направит на эти цели 192,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении министерства. Это значительно меньше, чем в феврале, когда Минфин потратил на закупку валюты рекордные 298,1 млрд руб.

В феврале фактические доходы от продажи углеводородов оказались ниже прогнозных на 45,4 млрд руб. В марте они, по расчетам Минфина, должны составить 238 млрд руб.

Снижение закупок валюты Минфином – еще один фактор, который может способствовать укреплению рубля, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Если настроения на глобальных рынках будут улучшаться, то можно говорить о раунде укрепления национальной валюты». При этом значительного роста ждать не стоит, говорит Орлова: последние полтора года курс находится в диапазоне 55-60 руб./$, и рубль вряд ли из него выйдет после снижения закупок Минфином.

В марте остается высокий профицит счета текущих операций, а потому снижение закупок валюты Минфином может оказать значительную поддержку курсу рубля, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. При этом национальная валюта во многом зависит от потоков капитала и от настроений на развивающихся рынках, добавляет он: «После февральской коррекции общий аппетит к риску снизился, и если он не вернется на прежние уровни, то и рассчитывать на заметное укрепление рубля не стоит».

Прямого влияния на курс рубля это событие не окажет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Сергей Гайворонский. Ранее рекордные интервенции Минфина существенного влияния на курс не оказывали, соглашается начальник управления инвестиций «Райффайзен капитала» Владимир Веденеев, а потому и сейчас значительного влияния на валютный рынок ожидать не приходится.

Последние месяцы спрос Минфина на валюту полностью абсорбировался денежными притоками от иностранных фондов акций и облигаций, а также за счет предложения экспортеров во время налогового периода, говорит Гайворонский: поэтому поведение рубля в большей степени зависит от дальнейшей динамики спроса на рисковые активы (ОФЗ и российские акции). Снижение покупок вызвано в значительной степени падением цены на нефть, что само по себе является негативным фактором для рубля, напоминает он.

Минфин собирается купить валюты на 192,5 млрд руб., что составляет 1/30 оборота валютных торгов на Московской бирже, говорит аналитик «Алор брокера» Евгений Корюхин, а потому на курс рубля данная интервенция имеет ограниченное влияние. При этом Минфин проводит свою политику интервенций в период стабильных цен на нефть, что с учетом продажи валютной выручки нефтегазовыми компаниями оказывает сдерживающее влияние на курс, добавляет Корюхин.