«Тинькофф банк» будет кредитовать под залог квартиры и автомобиля

В 2015 г. банк начал открывать счета индивидуальным предпринимателям и малому и среднему бизнесу. Этот сегмент стал безубыточным в июне 2017 г., сообщил «Тинькофф банк» Андрей Гордеев / Ведомости

«Тинькофф банк» до конца марта начнет тестировать выдачу кредитов под залог квартиры и автомобиля, рассказал предправления банка Оливер Хьюз. Он подчеркнул, что пока об ипотечном кредитовании речи не идет.

Банк планирует выдавать залоговые кредиты как физическим лицам, так и малому бизнесу. «Тинькофф банк» выберет тестовые группы, преимущественно из своих сотрудников. После того как технология будет отлажена, банк начнет тесты на небольшой выборке клиентов, объясняет Хьюз.

«Тинькофф банк» создавался в 2006 г. как розничный монолайнер, специализирующийся на выдаче необеспеченных потребительских кредитов онлайн. Основной продукт банка – кредитные карты. При этом у «Тинькофф банка» нет отделений.

Но в 2015 г. банк начал открывать счета индивидуальным предпринимателям и малому и среднему бизнесу. Этот сегмент стал безубыточным в июне 2017 г., сообщил «Тинькофф банк», по итогам 2017 г. клиенты из категории малого и среднего бизнеса открыли в банке 240 000 счетов, на которых они хранят 23,7 млрд руб. У «Тинькофф банка» также есть платформа (маркетплейс), на которой он продает финансовые продукты партнеров, в том числе ипотеку.

Пока основной источник прибыли – кредитки

Тем не менее пока львиную долю доходов приносят потребительские кредиты, следует из опубликованной 13 марта отчетности по международным стандартам за 2017 г. TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование». Чистая прибыль группы выросла на 73% до 19 млрд руб., став рекордной за всю историю TCS. Она оказалась на 7% выше консенсус-прогноза аналитиков, подготовленного «Интерфаксом».

Превысить прогноз «Тинькофф банку» удалось за счет снижения расходов на резервы: в IV квартале стоимость риска (отчисления в резервы к кредитному портфелю) была «аномально» низкой – 2,7% вместо ожидавшихся 5%, указывает в обзоре аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Основной источник прибыли банка – процентные доходы, которые за прошлый год выросли (после вычета процентных расходов и затрат на страхование вкладов) на 37% до 46 млрд руб. На комиссиях банк заработал 11,8 млрд руб., что на 90% больше, чем в 2016 г.

Кредитный портфель банка вырос на 31% до 157,8 млрд руб., из которых 140 млрд руб. – кредиты по картам. В прошлом году «Тинькофф банк» выпустил 2,4 млн кредиток.

TCS Group подтвердила прогноз на 2018 г.: она планирует заработать не менее 24 млрд руб. чистой прибыли и увеличить кредитный портфель на 25%. Группа также ждет, что стоимость фондирования составит 6–7%.

Совет директоров группы 9 марта утвердил выплату промежуточных дивидендов за 2018 г. на сумму примерно $56,6 млн (3,2 млрд руб.). Из них на долю основателя и председателя совета директоров «Тинькофф банка» Олега Тинькова придется $26,7 млн.