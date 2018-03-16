«РЕСО-гарантия» может провести IPO в апреле

Согласно данным ЦБ, в 2017 г. «РЕСО-гарантия» заняла третье место по размеру премий Денис Гришкин / Ведомости

Одна из крупнейших страховых компаний России - «РЕСО-гарантия» - проведет IPO в апреле, уже выбраны организаторы размещения, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на два источника. Организаторами сделки будут Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал»,«Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, уточняет агентство.

Французский страховщик AXA, которому принадлежит 36,7% акций «РЕСО-гарантии», намерен снизить долю в компании, сообщили «Ведомостям» два человека, знающие условия планируемого IPO. AXA планирует сохранить блокирующий пакет, уточнил один из собеседников «Ведомостей».

Гендиректор «Холдинговой компании РЕСО» Андрей Савельев не подтвердил это и не опроверг «Ведомостям» эту информацию. Никаких решений об IPO не принято «ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков», передал через пресс-службу заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. «Ведомости» направили запрос в AXA Group.

О том, что «РЕСО-гарантия» проведет IPO в 2018 г., Reuters сообщал в январе 2018 г. Тогда эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает».

Первые мысли появились в 2007 г. – тогда «РЕСО-гарантия» рассматривала IPO, но потом передумала. Владельцев компании - братьев Сергея и Николая Саркисовых - по итогам предварительных встреч с инвесторами напугало то, что IPO может пройти по нижней границе коридора, рассказывал в интервью «Ведомостям» Сергей Саркисов. Кроме того, среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что в планы акционеров не входило. В итоге Саркисовы продали долю в компании АХА.

«РЕСО-гарантия» – универсальная страховая компания. Чистая прибыль за девять месяцев 2017 г. (отчетности за год еще не было) – 13,7 млрд руб. В прошлом году сборы страховщика составили 89,2 млрд руб., выплаты – 46,7 млрд руб. Согласно данным Центробанка, в 2017 г. компания заняла третье место по размеру премий.