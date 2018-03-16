Финансы

Новости

Страховая компания «РЕСО-гарантия» собирается провести IPO в апреле

Одна из крупнейших страховых компания России - «РЕСО-гарантия» проведет IPO в апреле. Уже выбраны организаторы размещения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В частности, организаторами сделки будут Bank of America Merrill Lynch, Citi, «ВТБ капитал», «Сбербанк CIB», «Ренессанс капитал», Deutsche Bank и Societe Generale, уточняет агентство. Это может стать первым IPO российской компании в 2018 г.

О том, что «РЕСО-гарантия» проведет IPO в 2018 г., Reuters сообщал в январе 2018 г. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил и гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает». Говорить о каких-либо размерах и сроках IPO сейчас невозможно, заявил в январе заместитель Раковщика Игорь Иванов.

«РЕСО-гарантия» рассматривала проведение IPO еще в 2007 г. Но потом изменила решение. Это произошло, потому что по итогам предварительных встреч с инвестором их напугало, что IPO может пройти по нижней границе коридора, рассказывал основной владелец компании Сергей Саркисов. Кроме того, среди потенциальных инвесторов, как показало роуд-шоу, были одни хедж-фонды, что не входило в планы акционеров.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора