Иностранные инвесторы пострадали от санкций США против России

В пассивных фондах вес российских акций – 3-4%, у многих активно управляемых он был еще выше

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Некоторые фонды активного управления в последнее время увеличили долю российских акций в своих портфелях до 10% и более Toru Hanai / Reuters

Инвесторы, имеющие вложения в фонды развивающихся рынков, на себе почувствовали последствия роста напряженности в отношениях между Россией и США. Правда, не все они могут это в полной мере осознавать. Некоторые не знают точно, в какой степени их инвестиции связаны с российскими акциями, находящимися в фондовых индексах и портфелях управляющих прежде всего пассивными фондами.

Акции российских компаний занимают существенную долю в индексах, связанных с развивающимися рынками, на основе которых формируются индексные и биржевые фонды на миллиарды долларов. По словам Джеймса Макмануса, аналитика компании по управлению благосостоянием Nutmeg, вес России в одном из самых популярных индексов MSCI Emerging Market составляет около 3,5%, а в индексе FTSE Emerging Index – чуть менее 5%. Эти индексы лежат в основе многих пассивных фондов развивающихся рынков. «Влияние [российского рынка] на динамику [индексов и фондов], конечно, не такое сильное, как если бы вы напрямую инвестировали в Россию, но он, безусловно, определяет движение цены», – говорит Макманус.

На индекс восточноевропейских рынков MSCI Emerging Markets Eastern Europe российских рынок влияет гораздо сильнее – его вес в нем 67%.