Иностранные инвесторы пострадали от санкций США против России
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Некоторые фонды активного управления в последнее время увеличили долю российских акций в своих портфелях до 10% и более
Инвесторы, имеющие вложения в фонды развивающихся рынков, на себе почувствовали последствия роста напряженности в отношениях между Россией и США. Правда, не все они могут это в полной мере осознавать. Некоторые не знают точно, в какой степени их инвестиции связаны с российскими акциями, находящимися в фондовых индексах и портфелях управляющих прежде всего пассивными фондами.
Акции российских компаний занимают существенную долю в индексах, связанных с развивающимися рынками, на основе которых формируются индексные и биржевые фонды на миллиарды долларов. По словам Джеймса Макмануса, аналитика компании по управлению благосостоянием Nutmeg, вес России в одном из самых популярных индексов MSCI Emerging Market составляет около 3,5%, а в индексе FTSE Emerging Index – чуть менее 5%. Эти индексы лежат в основе многих пассивных фондов развивающихся рынков. «Влияние [российского рынка] на динамику [индексов и фондов], конечно, не такое сильное, как если бы вы напрямую инвестировали в Россию, но он, безусловно, определяет движение цены», – говорит Макманус.
На индекс восточноевропейских рынков MSCI Emerging Markets Eastern Europe российских рынок влияет гораздо сильнее – его вес в нем 67%.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}