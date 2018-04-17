Российский рынок растет благодаря отсрочке санкций со стороны США

Андрей Гордеев / Ведомости

Российский фондовый рынок растет после того, как Вашингтон отложил введение антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи к 12.20 мск вырос на 1,67% до 2179,48 пункта, индекс РТС – на 2,81% до 1115,61 пункта.

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье анонсировала новые ограничительные меры против России, они должны быть объявлены в понедельник и коснуться компаний, которые сотрудничают с сирийскими властями. Однако этого не произошло. Дональд Трамп решил отложить введение новых санкций, сообщила вчера вечером The Washington Post: президента США расстроило то, что санкции предали огласке заранее, а он не успел с ними достаточно ознакомиться.

В нынешних условиях рост рынка оказался ожидаем, говорит начальник аналитического департамента УК «БК «Сбережения» Сергей Суверов: новые санкции отложены, удар по Сирии не привел к серьезной эскалации конфликта, а российские активы были достаточно перепроданы. Рынок нервный, поэтому любые – как позитивные, так и негативные – новости вызывают сильное движение котировок, добавляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин.

Рубль, укреплявшийся на открытии торгов, перешел к снижению: курс доллара вырос на 38 коп. до 61,54 руб., евро – на 48 коп. до 76,20 руб.

Рубль по-прежнему волатилен, на него оказывают давление два фактора, говорит Суверов. Во-первых, риск ужесточения санкций в будущем все еще не снят, во-вторых, ЦБ в этом году может замедлить смягчение монетарной политики, что негативно скажется на спросе на ОФЗ и рублевые облигации, считает он.

Несмотря на сильные внутридневные колебания, рубль скорее укрепляется и возвращается к своим исходным значениям, замечает Брагин. «Я думаю, что если цены на нефть останутся на текущих уровнях, то рубль продолжит укрепляться», – прогнозирует он.

Больше других дорожают сегодня бумаги UC Rusal (+7,41%), ОВК (+6,96%), а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+6,42% и 4,87% соответственно). Бумаги Сбербанка на открытии торгов отыгрывают вчерашнее снижение, говорит старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Вчера акции госбанка подешевели более чем на 6%.

Дорожают сегодня и бумаги другого госбанка: котировки ВТБ выросли на 2,37%. Это реакция на вчерашнее сообщение об увеличении дивидендных выплат втрое, объясняет Ганелин: «Однако, если бы рынок был стабилен, мы бы увидели куда более заметный рост котировок».