Российский рынок почти не отреагировал на удар США по Сирии

О долгосрочной стабилизации говорить рано, считает аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова Richard Drew / AP

После удара США и союзников по Сирии на выходных российский рынок несколько снижается. К 11.46 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,37 до 2167,14 пункта, индекс РТС – на 0,63% до 1097,51 пункта.

Российский рубль также дешевеет. Курс доллара вырос на 18 коп. до 62,23 руб., евро – на 35 коп. до 76,9 руб.

Значительную часть геополитических рисков и неопределенности участники рынка заложили на прошлой неделе, говорит начальник отдела экспертов «БКС брокера» Василий Карпунин. «Курс рубля полностью отрывался от динамики цен на нефть из-за рисков, связанных с санкциями и ситуацией в Сирии. После событий субботы многие выдохнули, поняв, что самый негативный сценарий с эскалацией военных действий не реализовался», – добавляет он.

Удар по Сирии оказался политическим ходом, когда анонсированные планы невозможно отменить, при этом операция проведена без жертв, что рынок воспринял со сдержанным позитивом, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова.

Отсутствие роста конфронтации между США и Россией снимает определенные риски с российских активов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. При этом на сегодня анонсированы новые санкции, и хотя они вряд ли окажут заметное влияние на рынок, но до их объявления многие инвесторы будут сохранять осторожность, добавляет он: «В целом настроение на рынках с утра скорее нейтрально-тревожное».

О долгосрочной стабилизации говорить рано, добавляет Желаннова. Во второй половине дня рынки, скорее всего, определятся с направлением движения на ближайшую неделю, считает Тремасов.

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