Как одолжить 133 компаниям 264 млрд и не получить ничего

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Кредитный портфель «Югры» оказался практически полностью испорчен Андрей Гордеев / Ведомости

Крах «Югры» (10 июля 2017 г. ЦБ ввел временную администрацию, а 28-го отозвал лицензию) стал одним из самых громких в истории российских банков. Выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. «Югру» можно и нужно было спасти, настаивает экс-предправления Дмитрий Шиляев, а владелец банка Алексей Хотин уже после отзыва лицензии представил очередной план повышения его финансовой устойчивости. Судя по материалам судов и отчету временной администрации ЦБ, оказанная старой командой поддержка банка привела, в частности, к тому, что он лишился ценных залогов, получил неплатежеспособных заемщиков, но не обещанные активы.

Эпизод 3: месть ситхов

Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб. Все они давно не обслуживаются, следует из отчета временной администрации: 132 компании просрочили платежи более чем на 90 дней – это «является признаком банкротства» – и только одна, с долгом 50 млн руб., – не платит больше 30 дней.

15 заемщиков, которые должны «Югре» 66,4 млрд руб., банкротятся или ликвидируются, следует из отчета. После отзыва лицензии от юрлиц поступило 630 млн руб.

Часть заемщиков появилась у «Югры» незадолго до отзыва лицензии. Как – можно понять из материалов Арбитражного суда Москвы, куда ЦБ в августе 2017 г. подал иск о банкротстве «Югры». Суд пока не может его рассмотреть: Шиляев оспаривает отзыв лицензии и ввод временной администрации (в двух инстанциях он проиграл, но подал кассационные жалобы). Временная администрация ЦБ начала оспаривать сомнительные, по ее мнению, операции банка (23 иска о признании недействительными сделок на 12,6 млрд руб.) – закон позволяет это в рамках дела о банкротстве «Югры». ЦБ отказался от любых комментариев.

Эпизод 1: скрытая угроза