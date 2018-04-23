Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: ЦБ проигрывает «Югре» со счетом 0:133

Как одолжить 133 компаниям 264 млрд и не получить ничего

Кредитный портфель банка «Югра» можно назвать уникальным
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крах «Югры» (10 июля 2017 г. ЦБ ввел временную администрацию, а 28-го отозвал лицензию) стал одним из самых громких в истории российских банков. Выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. «Югру» можно и нужно было спасти, настаивает экс-предправления Дмитрий Шиляев, а владелец банка Алексей Хотин уже после отзыва лицензии представил очередной план повышения его финансовой устойчивости. Судя по материалам судов и отчету временной администрации ЦБ, оказанная старой командой поддержка банка привела, в частности, к тому, что он лишился ценных залогов, получил неплатежеспособных заемщиков, но не обещанные активы.

Эпизод 3: месть ситхов

Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб. Все они давно не обслуживаются, следует из отчета временной администрации: 132 компании просрочили платежи более чем на 90 дней – это «является признаком банкротства» – и только одна, с долгом 50 млн руб., – не платит больше 30 дней.

15 заемщиков, которые должны «Югре» 66,4 млрд руб., банкротятся или ликвидируются, следует из отчета. После отзыва лицензии от юрлиц поступило 630 млн руб.

Часть заемщиков появилась у «Югры» незадолго до отзыва лицензии. Как – можно понять из материалов Арбитражного суда Москвы, куда ЦБ в августе 2017 г. подал иск о банкротстве «Югры». Суд пока не может его рассмотреть: Шиляев оспаривает отзыв лицензии и ввод временной администрации (в двух инстанциях он проиграл, но подал кассационные жалобы). Временная администрация ЦБ начала оспаривать сомнительные, по ее мнению, операции банка (23 иска о признании недействительными сделок на 12,6 млрд руб.) – закон позволяет это в рамках дела о банкротстве «Югры». ЦБ отказался от любых комментариев.

Эпизод 1: скрытая угроза

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

********* *********** ** * ********** ******** «****» ******** ****** ******* * **** **** *. ***** **** *** ******** * ******* ** *****, ******* ** * **** ***. **** ******** ** **** ********** ********** ** ************ ********** **,* **** ***. – *** *** **. * * ******-******* ******. ********* ****** ********* **** ********* ************* **** ** ***** ******* – *,* ****. *.*. ***** * ****** ********* *** ************ * **–** **** ***.

***** ****** * «****» ****** ***: ** ******** * *********** ***** ************* ** ************, ********** ** ********* ******** ****, ******* **** ************* ******* * ******* ***%-*** ******* ** ***, ******* ** ****** ********* *************. ********** ********** ** ****** ******** (***** **** * «**********») * *********** ******** **** *************, ******** ** **, *** * ***** * ****** ********* ************* ********** ******* ********** ***** **** **************.

**** **** ** ****** * ****. ********* ***** ** ******** ******** ** ****** ******** ********** **-** ******: ******** ***** ********** ********, ** ******* *********** * *. *. ****** ********* ****** *******: ********* **** **** *********** * ***** * ********* * ****** ********** ***** ** *** * ****.

****** *: ***** ******

********** ********* «****» * ****** *,* **** ***. * ********** **** ** *********** ***** ********* ************* ******** *** «****************». ***** *** *********** ******** «**********» ** *******, ** ** ****** **: **-** ************* ********** *************** **** ******** * ******* **** *. **** ********* *** ************** ************ * ********* ** ** ** *** ***. (****** «*****-**********»).

*** *** *** ******** ********* «****». ** **** **** *. «****************» ******** * «****» ****** * $**,* *** * ******** ************* ***** «*****» ******** ******** ******** ** $**,* ***.

******* ******** ******** ********** * ****–**** **. * **** ********** ******* ******** ******** ******* ****** ***. ************* ******** * ******* ** ********** ***** ********** ***,* *** ****** ($*** ***), ** ********** ********** (***** **%) – ******* *****. ** * ***** **** *. ******** ****** **** ***********: **** ***** *********** * **,* *** (*,*%) ***** ******* ****** (* ******* ****** ***** * *** ******).

********* ************* ****** *** * ********* ****** ** **************** ***** ******** ******** ****************, ******** * ******** *************** **** ********** ************* ******** **% ******* ******. *** *******: *** ***** ********* ** ***** **** * «****».

******** ********, ** ****** ********* *******, *********** ******** ********* ** ************. ** ** ******* ** ******.

*********** * ********** (**%) «****************», ** ****** *****, – ****** ********, * *** ******* ********* * ******* ******* ************* «****». *** ********** ************** *************** * ******** *********, ** *******, *** «*** ** **** **************** – * *** **** ******* ********* *****». «** ********* *** ************* ***** ******, ** ***** ******** * «****» *********** **** ************, ********* * «****************» ********** ******** ** ***** * *****», – ******* ********. *** *******, *** * ******** ******** ****** ******** *****, * ******** ****** ********** («******** ** **********»).

****** *: ******* ******* ******** ****

* *** **** *. ************* (** ****** * ***** ** ******) **** ******** ******** – «******** ******** ******» * «**********» – ***** «*****» **** ********** ** ********** *** «*** *****» * «************» **************. *** **** ********* *****, ******** ******* *****. * **** **** *. ********* ************* ********* * «*** *****» **** * *,* **** ***., * «*************» – *** ***. ***** ** ******** ***** ** ****** – ******* ********* ************** ************ – * ****** **** *. * * ****** **** *. «************» ********* * ****** **********, * ****** *** ****** * ************ *** *** * *** ***********.

* ******** **** *. ************* * *** «******», ** ******* * ***** **** *. **** ********** ***** «**** *****» ** ** ********* ****** ** *,* **** ***. * $**,* ***.

«**** *****» – «*****» ******* ******, ********* * ******* ********** ********* ** **** *. ******** ******** «**********» – ********, «******** ******** ******» – ********* ****** *********. ****** ********* ** «****-***», *** ************* **** ******, *** *** ****** ***** «****» «**** ************ ******, * ************ * ********».

****** **** *******: *** **** ****** * ** ******, **** **** * «******* ****** ***************** ******, ******* ***** ******** *** ************ ********, ********* * ********* *******», * ** ***** **** *** *****. «** ** ******** **** *. ** ********** ********* * *********** ********* **** ********* (******* «**** *****», «******** ******** ******», «**********», ******** ********)», – ************ **. ** ****** ****** * ********** «****** ************** **** ********* * ****** ********** ********** (** ****** **) **** ******* ***************** ******** * ***********», ******* **.

********* ************* «****» ****** *** ******** ***************** ****** ** ******** ****** ** *** *** ***, ********* **** ******* ***** ********** * «******** ******************» *********.

«******* ***** * ******* ******** *****, *** ********, – ******* ******* ******** ********* «**** * ********» ******** *************. – * ***** ****** ************* **** * ******** *********** *** ** ***** ******** – ***** ************ *********** ******** ** ****** *****, ********* * ******* *******». *** ***** **********, *** ** *** ********, ** **** ***** *********** ************** ************** ******** ***** ** ********, ******* *** ** ******, *** ** *** ******, ************* ***.

Комментарии  ()
Korsikanec
04:12 23.04.2018
До сих пор убежден, что это именно ЦБ и довел Югру до банкротства.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике