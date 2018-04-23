Как одолжить 133 компаниям 264 млрд и не получить ничего
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Крах «Югры» (10 июля 2017 г. ЦБ ввел временную администрацию, а 28-го отозвал лицензию) стал одним из самых громких в истории российских банков. Выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. «Югру» можно и нужно было спасти, настаивает экс-предправления Дмитрий Шиляев, а владелец банка Алексей Хотин уже после отзыва лицензии представил очередной план повышения его финансовой устойчивости. Судя по материалам судов и отчету временной администрации ЦБ, оказанная старой командой поддержка банка привела, в частности, к тому, что он лишился ценных залогов, получил неплатежеспособных заемщиков, но не обещанные активы.
Эпизод 3: месть ситхов
Большую часть активов «Югры» составляли кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб. Все они давно не обслуживаются, следует из отчета временной администрации: 132 компании просрочили платежи более чем на 90 дней – это «является признаком банкротства» – и только одна, с долгом 50 млн руб., – не платит больше 30 дней.
15 заемщиков, которые должны «Югре» 66,4 млрд руб., банкротятся или ликвидируются, следует из отчета. После отзыва лицензии от юрлиц поступило 630 млн руб.
Часть заемщиков появилась у «Югры» незадолго до отзыва лицензии. Как – можно понять из материалов Арбитражного суда Москвы, куда ЦБ в августе 2017 г. подал иск о банкротстве «Югры». Суд пока не может его рассмотреть: Шиляев оспаривает отзыв лицензии и ввод временной администрации (в двух инстанциях он проиграл, но подал кассационные жалобы). Временная администрация ЦБ начала оспаривать сомнительные, по ее мнению, операции банка (23 иска о признании недействительными сделок на 12,6 млрд руб.) – закон позволяет это в рамках дела о банкротстве «Югры». ЦБ отказался от любых комментариев.
Эпизод 1: скрытая угроза
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
********* *********** ** * ********** ******** «****» ******** ****** ******* * **** **** *. ***** **** *** ******** * ******* ** *****, ******* ** * **** ***. **** ******** ** **** ********** ********** ** ************ ********** **,* **** ***. – *** *** **. * * ******-******* ******. ********* ****** ********* **** ********* ************* **** ** ***** ******* – *,* ****. *.*. ***** * ****** ********* *** ************ * **–** **** ***.
***** ****** * «****» ****** ***: ** ******** * *********** ***** ************* ** ************, ********** ** ********* ******** ****, ******* **** ************* ******* * ******* ***%-*** ******* ** ***, ******* ** ****** ********* *************. ********** ********** ** ****** ******** (***** **** * «**********») * *********** ******** **** *************, ******** ** **, *** * ***** * ****** ********* ************* ********** ******* ********** ***** **** **************.
**** **** ** ****** * ****. ********* ***** ** ******** ******** ** ****** ******** ********** **-** ******: ******** ***** ********** ********, ** ******* *********** * *. *. ****** ********* ****** *******: ********* **** **** *********** * ***** * ********* * ****** ********** ***** ** *** * ****.
****** *: ***** ******
********** ********* «****» * ****** *,* **** ***. * ********** **** ** *********** ***** ********* ************* ******** *** «****************». ***** *** *********** ******** «**********» ** *******, ** ** ****** **: **-** ************* ********** *************** **** ******** * ******* **** *. **** ********* *** ************** ************ * ********* ** ** ** *** ***. (****** «*****-**********»).
*** *** *** ******** ********* «****». ** **** **** *. «****************» ******** * «****» ****** * $**,* *** * ******** ************* ***** «*****» ******** ******** ******** ** $**,* ***.
******* ******** ******** ********** * ****–**** **. * **** ********** ******* ******** ******** ******* ****** ***. ************* ******** * ******* ** ********** ***** ********** ***,* *** ****** ($*** ***), ** ********** ********** (***** **%) – ******* *****. ** * ***** **** *. ******** ****** **** ***********: **** ***** *********** * **,* *** (*,*%) ***** ******* ****** (* ******* ****** ***** * *** ******).
********* ************* ****** *** * ********* ****** ** **************** ***** ******** ******** ****************, ******** * ******** *************** **** ********** ************* ******** **% ******* ******. *** *******: *** ***** ********* ** ***** **** * «****».
******** ********, ** ****** ********* *******, *********** ******** ********* ** ************. ** ** ******* ** ******.
*********** * ********** (**%) «****************», ** ****** *****, – ****** ********, * *** ******* ********* * ******* ******* ************* «****». *** ********** ************** *************** * ******** *********, ** *******, *** «*** ** **** **************** – * *** **** ******* ********* *****». «** ********* *** ************* ***** ******, ** ***** ******** * «****» *********** **** ************, ********* * «****************» ********** ******** ** ***** * *****», – ******* ********. *** *******, *** * ******** ******** ****** ******** *****, * ******** ****** ********** («******** ** **********»).
****** *: ******* ******* ******** ****
* *** **** *. ************* (** ****** * ***** ** ******) **** ******** ******** – «******** ******** ******» * «**********» – ***** «*****» **** ********** ** ********** *** «*** *****» * «************» **************. *** **** ********* *****, ******** ******* *****. * **** **** *. ********* ************* ********* * «*** *****» **** * *,* **** ***., * «*************» – *** ***. ***** ** ******** ***** ** ****** – ******* ********* ************** ************ – * ****** **** *. * * ****** **** *. «************» ********* * ****** **********, * ****** *** ****** * ************ *** *** * *** ***********.
* ******** **** *. ************* * *** «******», ** ******* * ***** **** *. **** ********** ***** «**** *****» ** ** ********* ****** ** *,* **** ***. * $**,* ***.
«**** *****» – «*****» ******* ******, ********* * ******* ********** ********* ** **** *. ******** ******** «**********» – ********, «******** ******** ******» – ********* ****** *********. ****** ********* ** «****-***», *** ************* **** ******, *** *** ****** ***** «****» «**** ************ ******, * ************ * ********».
****** **** *******: *** **** ****** * ** ******, **** **** * «******* ****** ***************** ******, ******* ***** ******** *** ************ ********, ********* * ********* *******», * ** ***** **** *** *****. «** ** ******** **** *. ** ********** ********* * *********** ********* **** ********* (******* «**** *****», «******** ******** ******», «**********», ******** ********)», – ************ **. ** ****** ****** * ********** «****** ************** **** ********* * ****** ********** ********** (** ****** **) **** ******* ***************** ******** * ***********», ******* **.
********* ************* «****» ****** *** ******** ***************** ****** ** ******** ****** ** *** *** ***, ********* **** ******* ***** ********** * «******** ******************» *********.
«******* ***** * ******* ******** *****, *** ********, – ******* ******* ******** ********* «**** * ********» ******** *************. – * ***** ****** ************* **** * ******** *********** *** ** ***** ******** – ***** ************ *********** ******** ** ****** *****, ********* * ******* *******». *** ***** **********, *** ** *** ********, ** **** ***** *********** ************** ************** ******** ***** ** ********, ******* *** ** ******, *** ** *** ******, ************* ***.