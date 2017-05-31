Банк «Югра» страхует вклады по максимальному тарифу, следует из его отчетности

В качестве корректировки резерва применяется залоговое обеспечение по ссудам Максим Стулов / Ведомости

Отчисления банка «Югра» в фонд страхования вкладов (ФСВ, см. врез) в I квартале выросли в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 150 млн до 828 млн руб., свидетельствует отчетность банка. Вклады населения в «Югре» за это время выросли менее чем на 10% – до 182,9 млрд руб. Представитель банка не объяснил, с чем связано такое повышение.