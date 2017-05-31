Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: «Югра» платит по максимуму
Банк «Югра» страхует вклады по максимальному тарифу, следует из его отчетности
За год отчисления банка в страховой фонд выросли в 5,5 раза до 828 млн рублей
- Татьяна Воронова,
- Анна Еремина,
- Ольга Петрова
- / Ведомости
В качестве корректировки резерва применяется залоговое обеспечение по ссудам
Максим Стулов / Ведомости
Отчисления банка «Югра» в фонд страхования вкладов (ФСВ, см. врез) в I квартале выросли в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 150 млн до 828 млн руб., свидетельствует отчетность банка. Вклады населения в «Югре» за это время выросли менее чем на 10% – до 182,9 млрд руб. Представитель банка не объяснил, с чем связано такое повышение.
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