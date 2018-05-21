Что стало с Россельхозбанком при Дмитрии Патрушеве
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Новый министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, проработал предправления Россельхозбанка восемь лет, с мая 2010 г. Тогда ему было 34 года. До этого в другом госбанке, ВТБ, он работал старшим вице-президентом: отвечал за работу с крупными госкомпаниями.
Эпизод 1. Зачистка кадров
Дмитрий Патрушев быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он «Ведомостям» в 2014 г. Всего было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 – против сотрудников банка, остальные – против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценил в 23,5 млрд руб.
Проблемы банка формировались долго и достались Патрушеву по наследству, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. При нем Россельхозбанк стал более прозрачным, сильно изменились принципы внутреннего управления и подходы к анализу рисков, банк консолидировался и перестроил принципы управления филиалами.
Патрушев замкнул на головной офис риск-менеджмент, службу безопасности и внутреннего контроля, уменьшил полномочия филиалов. Прежде без согласования с головным офисом они могли выдать до нескольких миллиардов рублей, жаловался он в интервью «Ведомостям»: «Наши шаги по централизации рисков, безопасности, внутреннего контроля позволили нам в 2013 г. предотвратить возможный ущерб на сумму около 100 млрд руб.».
Эпизод 2. Расчистка баланса
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}