Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: Три эпизода из жизни Россельхозбанка

Что стало с Россельхозбанком при Дмитрии Патрушеве

Новый министр сельского хозяйства разобрался с частью старых проблем банка, но так и не смог превратить его в универсальный
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Новый министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, проработал предправления Россельхозбанка восемь лет, с мая 2010 г. Тогда ему было 34 года. До этого в другом госбанке, ВТБ, он работал старшим вице-президентом: отвечал за работу с крупными госкомпаниями.

Эпизод 1. Зачистка кадров

Дмитрий Патрушев быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он «Ведомостям» в 2014 г. Всего было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 – против сотрудников банка, остальные – против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценил в 23,5 млрд руб.

Проблемы банка формировались долго и достались Патрушеву по наследству, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. При нем Россельхозбанк стал более прозрачным, сильно изменились принципы внутреннего управления и подходы к анализу рисков, банк консолидировался и перестроил принципы управления филиалами.

Патрушев замкнул на головной офис риск-менеджмент, службу безопасности и внутреннего контроля, уменьшил полномочия филиалов. Прежде без согласования с головным офисом они могли выдать до нескольких миллиардов рублей, жаловался он в интервью «Ведомостям»: «Наши шаги по централизации рисков, безопасности, внутреннего контроля позволили нам в 2013 г. предотвратить возможный ущерб на сумму около 100 млрд руб.».

Эпизод 2. Расчистка баланса

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