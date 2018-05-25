Фонд плохих долгов вырастет до 2 трлн рублей

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Управлять этим портфелем будет Фонд консолидации ЦБ. Но не один Евгений Разумный / Ведомости

Фонд плохих долгов, который Центробанк создает на базе санируемого банка «Траст», достигнет к концу 2018 г. примерно 2,1 трлн руб., сообщил в четверг зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, после этого фонд будет закрыт, т. е. перестанет принимать новые активы, после чего проработает 3–5 лет. За это время все активы будут проданы – по рыночным ценам, заключил Поздышев.

Проблемы растут

Совсем недавно регулятор оценивал размер фонда вдвое меньше. В апреле Поздышев говорил, что банки, санируемые сейчас Фондом консолидации банковского сектора, – «Рост банк», «Траст», «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – совокупно передадут в фонд плохих долгов активы на 1,1 трлн руб. Большая часть из них – активы «Роста», уточнял зампред ЦБ.

Новая сумма в 2,1 трлн руб. появилась из-за большего объема передаваемых активов, пояснил Поздышев. Но это не только плохие активы, но и непрофильные, подчеркнул он. В частности, Бинбанком уже переданы в фонд акции «Русснефти» и «Интеко», сказал Поздышев. Их передал Бинбанку бывший владелец Микаил Шишханов.