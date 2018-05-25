Фонд плохих долгов вырастет до 2 трлн рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Фонд плохих долгов, который Центробанк создает на базе санируемого банка «Траст», достигнет к концу 2018 г. примерно 2,1 трлн руб., сообщил в четверг зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, после этого фонд будет закрыт, т. е. перестанет принимать новые активы, после чего проработает 3–5 лет. За это время все активы будут проданы – по рыночным ценам, заключил Поздышев.
Проблемы растут
Совсем недавно регулятор оценивал размер фонда вдвое меньше. В апреле Поздышев говорил, что банки, санируемые сейчас Фондом консолидации банковского сектора, – «Рост банк», «Траст», «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – совокупно передадут в фонд плохих долгов активы на 1,1 трлн руб. Большая часть из них – активы «Роста», уточнял зампред ЦБ.
Новая сумма в 2,1 трлн руб. появилась из-за большего объема передаваемых активов, пояснил Поздышев. Но это не только плохие активы, но и непрофильные, подчеркнул он. В частности, Бинбанком уже переданы в фонд акции «Русснефти» и «Интеко», сказал Поздышев. Их передал Бинбанку бывший владелец Микаил Шишханов.
Нужны помощники
Управлять этим портфелем будет Фонд консолидации ЦБ. Но не один. В этом проекте есть потенциал сотрудничества с двумя организациями, рассказал Поздышев.
Первая – это Агентство по страхованию вкладов (АСВ), у которого большой опыт ликвидации и судебного преследования, что, по мнению Поздышева, в отдельных случаях будет необходимо.
Вторая – это Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В четверг Центробанк и РФПИ заключили соглашение о сотрудничестве: последний войдет в капитал фонда плохих долгов и получит места в его совете директоров, а также планирует принимать активное участие в управлении им. Какую долю получит РФПИ, стороны не раскрыли. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев лишь сообщил, что она будет небольшой.
Капитал фонда плохих долгов, по словам Поздышева, составит 1 млрд руб.
«Главная цель привлечения РФПИ к работе фонда – структурирование непрофильных активов, определение стратегии по их выводу на рынок и привлечение инвесторов в проекты и активы фонда», – пояснил Поздышев.
Юрий Адамович в 2003–2007 гг. работал в министерстве финансов Латвии, а затем до 2010 г. занимал должность советника совета директоров Европейского банка реконструкции и развития. В 2010–2012 гг. Адамович работал в латвийском Parex Banka, после чего курировал направление проблемных активов «МДМ банка» (его купил Бинбанк, который ЦБ в прошлом году забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора), а затем стал гендиректором First Russian Recovery, которая специализировалась на оздоровлении активов. В 2014 г. Адамович вместе с бывшим коллегой из «МДМ банка» Артемом Кирилловым основал инвестиционную компанию Nort Group. Крупнейшими активами под ее управлением стали сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техносила», а также продуктовая сеть «Система регионмарт», писал Forbes. Обе были проблемными заемщиками «МДМ банка». В феврале 2018 г. совет директоров «Открытия» рекомендовал избрать Адамовича в правление банка. Сейчас на сайте банка Адамович среди членов правления не указан.
Вопрос, как АСВ будет участвовать в этом процессе, еще обсуждается, рассказал человек, близкий к совету директоров госкорпорации. По его словам, есть идея, что частью безнадежных активов, которые требуют работы «жесткого коллекшена» или судебных разбирательств, может заняться АСВ.
Часть имеющих рыночные перспективы активов АСВ может быть передана в фонд непрофильных и плохих активов, при этом фонд также сможет передавать в АСВ бесперспективные с точки зрения продажи активы, сообщил в кулуарах Петербургского экономического форума гендиректор АСВ Юрий Исаев.
Привлечь в партнеры РФПИ – хорошая идея, другой вопрос, по какой цене будут передаваться активы в фонд, говорит Владимир Татарчук, председатель совета директоров Proxima Capital Group, специализирующейся на оздоровлении компаний. По словам Татарчука, как правило, активы оценивают по номинальной стоимости, но это самообман. «Государству нужно сразу признать убытки и оценить активы по рыночной стоимости – и уже тогда привлекать инвесторов. Тогда им будет интересно и они получат прибыль, а проект будет успешным, – считает он. – Если же это очередная попытка завуалировать проблемы, то ничего хорошего не выйдет».
Создание фонда плохих долгов, куда теперь планируется передавать и непрофильные активы, позволит санируемым банкам, которые ЦБ намерен консолидировать, сфокусироваться на нормальной операционной деятельности, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Ведь есть риск, что какие-то из этих непрофильных активов могут в будущем обесцениться и превратиться в проблемные. «Плохие или непрофильные активы можно было оставить и на балансе банков, но тогда ЦБ пришлось бы их докапитализировать, а он этого делать не хочет. Таким образом регулятор пытается сэкономить, поскольку капитализация самого фонда не предполагается», – заключает он.
Кто решит проблемы
Возглавить фонд плохих долгов может топ-менеджер санируемого «ФК Открытие» Юрий Адамович, сообщил предправления банка Михаил Задорнов.
Назначение Адамовича вероятно, но вопрос еще не решен, рассказали «Ведомостям» три человека, знающие об этом от сотрудников Центробанка. Кандидатуру Адамовича утвердило руководство «ФК Открытие», а также согласовал ЦБ, но у силовых ведомств есть вопросы, касающиеся биографии Адамовича, говорят два собеседника «Ведомостей». Речь может идти о его работе в минфине Латвии. Связаться с Адамовичем не удалось.