Фонд плохих долгов может возглавить топ-менеджер «ФК Открытие»

Кандидатуру Адамовича утвердило руководство «ФК Открытие», а также согласовал ЦБ, говорят собеседники «Ведомостей» Максим Стулов / Ведомости

Член правления банка «ФК Открытие» Юрий Адамович возглавит создаваемый ЦБ фонд плохих долгов. Об этом в интервью ТАСС рассказал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Глава у нас – Юрий Адамович – отвечает за непрофильные активы в "Открытии", и он готовит весь этот проект создания банка "непрофилей". Но и мы всю остальную команду сейчас как раз доформируем», – заявил Задорнов. По его словам, в фонде будет работать небольшая команда, 300-350 человек. Задорнов подчеркнул, что операционную поддержку фонду (банковское обслуживание и кредитование) будет оказывать «ФК Открытие».

Назначение Адамовича вероятно, но вопрос еще не решен и сопряжен с рядом сложностей, рассказали «Ведомостям» три человека, знающие это от сотрудников Центробанка. Кандидатуру Адамовича утвердило руководство «ФК Открытие», а также согласовал ЦБ, говорят собеседники «Ведомостей». Но у силовых ведомств есть вопросы, касающиеся биографии Адамовича, говорят два собеседника «Ведомостей».

Адамович в 2003-2007 гг. работал в министерстве финансов Латвии, а затем, до 2010 г., занимал должность советника совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Помогать банкам возвращать долги Адамовичу не впервой. В 2010—2012 гг. Адамович работал в латвийском Parex Banka, после чего курировал направление проблемных активов «МДМ банка» (его купил Бинбанк, который ЦБ в прошлом году забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора, ФКБС), а затем стал гендиректором First Russian Recovery, которая специализировалась на оздоровлении активов.

В 2014 г. Адамович вместе с бывшим коллегой из «МДМ банка» Артемом Кирилловым основал инвестиционную компанию Nort Group. Крупнейшими активами под ее управлением стали сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техносила», а также продуктовая сеть «Система Регионмарт», писал Forbes. Обе были проблемными должниками «МДМ банка».

В феврале 2018 г. совет директоров «Открытия» рекомендовал избрать Адамовича в правление банка. Сейчас на сайте банка Адамович среди членов правления не указан.

Фонд плохих долгов, создаваемый ЦБ на базе санируемого банка «Траст», достигнет к концу 2018 г. примерно 2,1 трлн руб. – после этого он будет закрыт, т. е. перестанет принимать новые активы, сообщил в четверг зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, фонд проработает 3-5 лет, за это время все активы будут проданы по рыночным ценам.

В апреле Поздышев говорил, что санируемые сейчас регулятором банки – «Рост банк», «Траст», «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – совокупно передадут в фонд плохих долгов активы на 1,1 трлн руб., большая часть из них – активы «Роста». Новая цифра в 2,1 трлн руб. появилась из-за большего объема передаваемых активов — это не только плохие активы, но и непрофильные, пояснил Поздышев. В частности, в фонд будут переданы акции «Русснефти» и «Интеко».