Размер Фонда плохих долгов превысит 2 трлн рублей

К концу 2019 г. Фонд плохих долгов может перестать принимать новые активы, сообщил зампред ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

Фонд плохих долгов, создаваемый ЦБ на базе санируемого «Рост банка», достигнет к концу 2019 г. 2,1 примерно трлн руб. – после этого он будет закрыт – т. е. перестанет принимать новые активы, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, фонд проработает 3–5 лет, за это время все активы будут проданы – по рыночным ценам.

В апреле Поздышев говорил, что санируемые сейчас регулятором банки, а также их «дочки» – «Рост банк», «Траст», «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк – совокупно передадут в фонд плохих долгов активы на 1,1 трлн руб., большая часть из них – активы «Роста». Получается, что за 2018-2019 гг. в Фонд может быть передано еще 1 трлн руб. плохих долгов.

Управлять этим портфелем будет Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. В этом проекте есть потенциал сотрудничества с двумя организациями, рассказал Поздышев. Одна это Агентство по страхованию вкладов (АСВ), у которого большой опыт ликвидации и судебного преследования, что в отдельных случаях будет необходимо. Вторая – это Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Мы ведем переговоры с РФПИ об участии в фонде непрофильных активов. Я надеюсь, они будут благополучно завершены», - сказал зампред ЦБ.

Он пояснил, что этот блок финансового оздоровления не будет заниматься банковской деятельностью, у фонда нет рыночных пассивах — только кредит ЦБ. Фонд будет управлять активами, которые получает на свой баланс.

«Ведомости» ожидают комментарии РФПИ и АСВ.