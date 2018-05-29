«РЕСО-гарантия» снова откладывает IPO
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Акционер «РЕСО-гарантии» Сергей Саркисов на встрече с директорами филиалов страховой компании заявил, что проведение IPO откладывается, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от участника встречи. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов: «Сергей Саркисов на встрече с директорами филиалов, отвечая на вопрос о возможном IPO, сказал, что в нынешних условиях проводить его не имеет смысла».
О том, что «РЕСО-гарантия» намерена провести IPO в 2018 г., в январе сообщало Reuters. Это подтверждал «Ведомостям» гендиректор страховщика Дмитрий Раковщик. По его словам, компания «все время об этом думает». Представители «РЕСО-гарантии» условия и сроки планируемого IPO никогда не комментировали, в марте Reuters со ссылкой на источники уточняло, что размещение планировалось на апрель.
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