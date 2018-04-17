«РЕСО-гарантия» объявила охоту на клиентов «Росгосстраха»
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«РЕСО-гарантия» начала переманивать клиентов по автокаско, предлагая перебежчикам скидку на каско до 45%, говорится на сайте компании. Минимальная скидка – 25%, а максимальную компания готова предоставить клиентам, который перейдут из «Росгосстраха», рассказывает управляющий продуктом управления розничного страхования Екатерина Захарова.
«Росгосстрах» вместе с группой банка «ФК Открытие» перешел в Фонд консолидации банковского сектора. Убыток страховщика в 2017 г. составил 55,6 млрд руб.
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