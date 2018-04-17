«РЕСО-гарантия» объявила охоту на клиентов «Росгосстраха»

Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Охота на клиентов «Росгосстраха»

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Представитель «Росгосстраха» не беспокоится по поводу действий РЕСО – в этом году компания намерена нарастить долю на рынке автокаско, а специальные скидки разным клиентам время от времени предлагают все страховщики Максим Стулов / Ведомости

«РЕСО-гарантия» начала переманивать клиентов по автокаско, предлагая перебежчикам скидку на каско до 45%, говорится на сайте компании. Минимальная скидка – 25%, а максимальную компания готова предоставить клиентам, который перейдут из «Росгосстраха», рассказывает управляющий продуктом управления розничного страхования Екатерина Захарова.

«Росгосстрах» вместе с группой банка «ФК Открытие» перешел в Фонд консолидации банковского сектора. Убыток страховщика в 2017 г. составил 55,6 млрд руб.