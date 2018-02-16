Страховщики стали зарабатывать меньше

За девять месяцев их прибыль упала на 17%, подсчитал ЦБ

Прибыль страхового сектора продолжает падать Максим Стулов / Ведомости

Прибыль страхового сектора продолжает падать: за девять месяцев 2017 г. она снизилась на 17,4% до 108,1 млрд руб., следует из данных, опубликованных Центробанком в пятницу.

Причинами падения прибыли ЦБ называет рост убыточности (в страховании так называют расходы и выплаты) и изменение правил бухучета. В результате роста расходов и убыточности комбинированный коэффициент убыточности, который показывает эффективность бизнеса, вырос по итогам III квартала на 8 п. п. до 96,1%. Когда коэффициент превышает 100%, основной бизнес страховщика перестает быть эффективным.

Вторая проблема рынка – сборы растут все медленнее. По итогам трех кварталов страховщики собрали 316,5 млрд руб. премий – на 7% больше, чем годом ранее. В 2016 г. премии выросли на 17,6%.

Росло лишь страхование жизни – без него рынок бы и вовсе сократился, отмечает ЦБ: без «жизни» сборы за девять месяцев сократились на 4,4%. Но и в этой области не все гладко: она по-прежнему растет в основном за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое вызывает претензии регулятора. Банки активно продают полисы ИСЖ под видом депозитов, получая комиссионные. Но ЦБ опасается массовых претензий, когда сроки договоров истекут и люди будут разочарованы низкими выплатами.

За девять месяцев 2017 г. банки получили от страховщиков в качестве вознаграждения 68,1 млрд руб.

Падение премий у страховщиков продолжилось, и по итогам 2017 г. у крупных компаний сборы сократились. «Ингосстрах» сократил сборы на 9% до 83,7 млрд руб. Сборы «РЕСО-гарантии» выросли всего на 1% до 89,2 млрд руб. У СК «Согласие» премии в 2017 г. сократились на 1,1% до 33,3 млрд руб. Для «Росгосстраха» прошлый год стал худшим в истории. Компания впервые выплатила клиентам больше денег, чем собрала с них. За год «Росгосстрах» собрал 79,4 млрд руб. премий, а выплатил 84 млрд, сообщил предварительные итоги года представитель страховщика.

Падение сборов у крупных страховщиков свидетельствует о стагнации рынка, говорил ранее управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин. По итогам 2018 г. заметного роста рынка страхования эксперты не ожидают.